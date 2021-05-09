Дмитрий Азаров: "Мы не перестаем восхищаться героизмом и мужеством поколения победителей"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 76-й годовщиной Победы.

"Это самый дорогой, самый близкий, поистине святой для каждого из нас праздник, олицетворяющий бессмертный подвиг фронтовиков и тружеников тыла, священную память о бесчисленных жертвах нашего народа, сокрушившего фашизм", - обратился глава региона к ветеранам и всем землякам.



Он отметил, что Великая Победа оставила глубокий след в сердцах всех поколений россиян, оказав огромное влияние на формирование национального характера и самосознания.

"Война вошла в каждый дом, затронула каждую российскую семью. Перебирая семейные письма и фотографии военной поры, слушая рассказы ветеранов, читая архивные документы и всматриваясь в кадры кинохроники, мы не перестаем удивляться и восхищаться героизмом и мужеством поколения победителей. Мы гордимся тем, что наши дедушки и бабушки, многие из которых навеки остались молодыми, внесли свою лепту в разгром ненавистного врага и передали нам свое главное достояние — любовь к Родине", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он также напомнил, что жители нашей области внесли огромный вклад в Великую Победу, а Куйбышев, стал "запасной столицей": сюда были эвакуированы правительственные структуры и дипломатические миссии, а также 60 крупных промышленных предприятий, которые в кратчайшие сроки наладили выпуск жизненно необходимой фронту продукции. За время войны в Куйбышеве были изготовлены тысячи боевых самолетов, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд.

Признанием выдающихся заслуг города-труженика, ставшего кузницей оружия Победы, стало присвоение Самаре почетного звания "Город трудовой доблести".

Губернатор отметил, что сегодня как никогда важно отстаивать правду о войне, противостоять попыткам пересмотра ее итогов: "В этом — наша ответственность и долг перед теми, кто избавил мир от коричневой чумы".

"Дорогие ветераны! Проявив мужество, стойкость духа и готовность к самопожертвованию, вы подарили нам жизнь, возможность трудиться, растить детей и строить будущее под мирным небом. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны, для наших современников и потомков. Завоеванная вами Победа ко многому обязывает нас. Она объединяет наше общество, учит быть достойными памяти тех, кто отстоял свободу нашей Родины, вдохновляет на новые свершения во имя величия и процветания России. От всей души желаю вам и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, мира и добра! С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!", - завершил поздравление Дмитрий Азаров.