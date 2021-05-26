Самарца будут судить за попытку подкупить полицейского

В Самаре завершено расследование уголовного дела 32-летнего местного жителя, обвиняемого в даче взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 28 января 2021 г. мужчина передал полицейскому 50 тыс. руб., чтобы избежать административной ответственности за нарушения. Когда правоохранитель отказался от денег, обвиняемый еще раз попытался дать взятку.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.