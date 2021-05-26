Самарца будут судить за попытку подкупить полицейского

В Самаре завершено расследование уголовного дела 32-летнего местного жителя, обвиняемого в даче взятки, сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, 28 января 2021 г. мужчина передал полицейскому 50 тыс. руб., чтобы избежать административной ответственности за нарушения. Когда правоохранитель отказался от денег, обвиняемый еще раз попытался дать взятку.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!