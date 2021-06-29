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Губернатор Власть и политика

Появилось видео старта надвижки моста через Волгу

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 июня, губернатор Дмитрий Азаров дал старт надвижке моста через Волгу — части международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".

Строительство волжского моста реализуется под патронатом президента страны Владимира Путина и имеет огромное значение не только для Самарской области, но и для России в целом.

В Интернете появилось видео того, как проходит надвижка моста.

Как ранее сообщал Волга Ньюс, первый этап надвижки выполняет нижегородский мостоотряд № 1, который собрал 111,5 м пролетного строения. Вес пролета порядка 1,5 тыс. т.

Напомним, на сегодня мост — это самый крупный инфраструктурный проект государственно-частного партнерства в стране.

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