Появилось видео старта надвижки моста через Волгу

Во вторник, 29 июня, губернатор Дмитрий Азаров дал старт надвижке моста через Волгу — части международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".
Строительство волжского моста реализуется под патронатом президента страны Владимира Путина и имеет огромное значение не только для Самарской области, но и для России в целом.
В Интернете появилось видео того, как проходит надвижка моста.
Как ранее сообщал Волга Ньюс, первый этап надвижки выполняет нижегородский мостоотряд № 1, который собрал 111,5 м пролетного строения. Вес пролета порядка 1,5 тыс. т.
Напомним, на сегодня мост — это самый крупный инфраструктурный проект государственно-частного партнерства в стране.
Последние комментарии
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!