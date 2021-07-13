Роспотребнадзор запросил новых коронавирусных ограничений в Самарской области

В понедельник, 12 июля, управление Роспотребнадзора по Самарской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом предложило региональному оперативному штабу ввести в регионе дополнительные ограничительные меры.

В частности, предлагается перевести организации и учреждения, оказывающие услуги населению, на режим работы по предварительной записи, ввести на фудкортах обслуживание только на вынос, приостановить все развлекательные мероприятия в общественных местах, усилить контроль за соблюдением масочного режима.

Предложения были поддержаны министерством здравоохранения Самарской области.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова обратила особое внимание штаба на недопустимость нарушения действующих норм. В частности, это связано со случаями групповой заболеваемости детей в лагерях, которые есть в стране. Во избежание вспышек в Самарской области рекомендовано усилить прививочную кампанию среди сотрудников, заступающих на работу в детские лагеря.

Губернатор Дмитрий Азаров поручил штабу проанализировать эффективность ограничительных мер, которые вводились на территории Самарской области ранее, и принимаемых сейчас другими регионами.

Решение о новых мерах будет принято по итогам следующих заседаний регионального оперативного штаба. "Любой шаг мы должны людям объяснять, по любому шагу мы должны быть готовы технологически, организационно, финансово и так далее. Это касается абсолютно всех аспектов нашей непростой работы. Люди оценили адекватность наших шагов. У нас есть доверие, может быть, из-за этого и темпы вакцинации повыше. Мы его разрушить не можем", — подчеркнул глава региона.