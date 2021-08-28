Аргентинский художник Cobre о 50-метровом мурале в Самаре: "Это будет самый масштабный проект в моей карьере"

Фестиваль стрит-арт искусства Samara Ground начнется совсем скоро. Пока организаторы держат в секрете имена художников и локации, где они будут работать. Известно лишь то, что проект станет масштабнее и захватит не только Самару, но и Тольятти. Первый гость фестиваля аргентинский художник Cobre уже прилетел в Самару из Майами. По дороге из аэропорта корреспондент Волга Ньюс задал несколько вопросов Cobre о его проекте для фестиваля: какие-то подробности о сюжете мурала художник пока не раскрыл, но зато поделился своими ожиданиями от первой поездки в Россию и рассказал почему больше всего любит создавать портреты.

- Cobre, вы мастер монументальных портретов, которые известны по всему миру. Какую задачу перед вами поставили организаторы фестиваля Samara Ground?

- Когда меня пригласили на фестиваль, мне дали свободу. Мне сказали: "Рисуй то, что считаешь нужным. Что, по твоему мнению, будет лучше для этого города". Пока могу сказать лишь, что это будет самый масштабный проект в моей карьере: мурал планируется высотой 50 метров на 14-этажном доме. И на всю работу у меня отведено только две недели. Для меня это настоящий вызов.

- Вы будете один работать над муралом или вместе с помощниками?

- Пока я точно не знаю, но я был бы рад, если мне дали помощников. Но, в принципе, я могу справиться и сам. На работу в два раза меньше по объему у меня уходило шесть дней. Я, конечно, работал по 14 часов в сутки, но это возможно.

- Вы часто создаете портреты именно пожилых людей. Почему?

- Для меня очень важна фактура рисунка. Я очень люблю, когда есть много деталей — линии и морщинки. Это дает объем и реалистичность на масштабных работах. Конечно, это и сложнее, но я очень люблю такой стиль.

- Вы впервые в России? Когда готовили проект для Самары, как-то изучали наш город?

- Я вообще впервые в этой части света. Я много читал о Самаре и о России в целом, когда готовился к поездке. Хотя о Самаре я слышал и до приглашения на фестиваль. Название вашего города часто звучало в связи с чемпионатом мира по футболу. Правда, у нас говорили чуть по-другому: не СамАра — с ударением на второй слог, а СамарА — с ударением на последней гласной. Поэтому я очень удивился и не сразу сориентировался, когда услышал правильное произношение. По тому, что я слышал и читал, у меня сложилось впечатление, что Самара это очень крутой город, где есть много интересных достопримечательностей и мест, которые я постараюсь посетить, если останется время вне работы.

- Чтобы вы хотели посетить в Самаре в первую очередь?

- Я знаю, что здесь есть много памятников и достопримечательностей. Конечно, очень хочу посетить и центр города. Но больше всего мне интересно увидеть нетуристические места и познакомиться с реальностью, которой живут самарцы. Я очень хочу познакомиться с городом.

- Что вы знаете о российском стрит-арт искусстве?

- Я работал на фестивале с российскими художниками. У меня даже есть среди них друзья. И я знаю, что стрит-арт культура в России сейчас развивается очень интенсивно. И она движется немного по другому пути, чем, например, в Майами, откуда я сейчас прилетел, — там муралы далеко не только про искусство и творчество, а больше про рекламу. Мне кажется, что в России пока по-другому. Поэтому я очень рад принять участие в фестивале Samara Ground. Для меня это очень ответственный вызов — оставить здесь свою работу. Надеюсь, она понравится жителям вашего города.