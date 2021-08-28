Аргентинский художник Cobre о 50-метровом мурале в Самаре: "Это будет самый масштабный проект в моей карьере"

Фестиваль стрит-арт искусства Samara Ground начнется совсем скоро. Пока организаторы держат в секрете имена художников и локации, где они будут работать. Известно лишь то, что проект станет масштабнее и захватит не только Самару, но и Тольятти. Первый гость фестиваля аргентинский художник Cobre уже прилетел в Самару из Майами. По дороге из аэропорта корреспондент Волга Ньюс задал несколько вопросов Cobre о его проекте для фестиваля: какие-то подробности о сюжете мурала художник пока не раскрыл, но зато поделился своими ожиданиями от первой поездки в Россию и рассказал почему больше всего любит создавать портреты.
- Cobre, вы мастер монументальных портретов, которые известны по всему миру. Какую задачу перед вами поставили организаторы фестиваля Samara Ground?
- Когда меня пригласили на фестиваль, мне дали свободу. Мне сказали: "Рисуй то, что считаешь нужным. Что, по твоему мнению, будет лучше для этого города". Пока могу сказать лишь, что это будет самый масштабный проект в моей карьере: мурал планируется высотой 50 метров на 14-этажном доме. И на всю работу у меня отведено только две недели. Для меня это настоящий вызов.
- Вы будете один работать над муралом или вместе с помощниками?
- Пока я точно не знаю, но я был бы рад, если мне дали помощников. Но, в принципе, я могу справиться и сам. На работу в два раза меньше по объему у меня уходило шесть дней. Я, конечно, работал по 14 часов в сутки, но это возможно.
- Вы часто создаете портреты именно пожилых людей. Почему?
- Для меня очень важна фактура рисунка. Я очень люблю, когда есть много деталей — линии и морщинки. Это дает объем и реалистичность на масштабных работах. Конечно, это и сложнее, но я очень люблю такой стиль.
- Вы впервые в России? Когда готовили проект для Самары, как-то изучали наш город?
- Я вообще впервые в этой части света. Я много читал о Самаре и о России в целом, когда готовился к поездке. Хотя о Самаре я слышал и до приглашения на фестиваль. Название вашего города часто звучало в связи с чемпионатом мира по футболу. Правда, у нас говорили чуть по-другому: не СамАра — с ударением на второй слог, а СамарА — с ударением на последней гласной. Поэтому я очень удивился и не сразу сориентировался, когда услышал правильное произношение. По тому, что я слышал и читал, у меня сложилось впечатление, что Самара это очень крутой город, где есть много интересных достопримечательностей и мест, которые я постараюсь посетить, если останется время вне работы.
- Чтобы вы хотели посетить в Самаре в первую очередь?
- Я знаю, что здесь есть много памятников и достопримечательностей. Конечно, очень хочу посетить и центр города. Но больше всего мне интересно увидеть нетуристические места и познакомиться с реальностью, которой живут самарцы. Я очень хочу познакомиться с городом.
- Что вы знаете о российском стрит-арт искусстве?
- Я работал на фестивале с российскими художниками. У меня даже есть среди них друзья. И я знаю, что стрит-арт культура в России сейчас развивается очень интенсивно. И она движется немного по другому пути, чем, например, в Майами, откуда я сейчас прилетел, — там муралы далеко не только про искусство и творчество, а больше про рекламу. Мне кажется, что в России пока по-другому. Поэтому я очень рад принять участие в фестивале Samara Ground. Для меня это очень ответственный вызов — оставить здесь свою работу. Надеюсь, она понравится жителям вашего города.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.
Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.