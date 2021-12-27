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Страхование Финансы

ВСК вернула почти 12 млн рублей, похищенных мошенниками в 2021 году в рамках процесса уголовно-правового сопровождения

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центр противодействия мошенничеству Страхового Дома ВСК в 2021 году вернул почти 12 млн рублей в рамках процесса уголовно-правового сопровождения, ранее похищенных мошенниками.

С начала 2021 года в Центр противодействия мошенничеству Страхового Дома ВСК поступило более 2,3 тыс. обращений по убыткам с признаками мошенничества. Свыше чем в 65% случаев были подготовлены заявления в правоохранительные органы. В 16% — возбуждены уголовные дела, сотрудниками ВСК также выявлено более 20 организованных преступных групп.

Основной фокус внимания Центра противодействия мошенничеству в 2021 году был на 12 регионах — Дальневосточном, Москве, Санкт-Петербурге, на Челябинской, Новосибирской, Смоленской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях, на Республике Дагестан, а также на Красноярском и Ставропольском краях. Уровень страхового мошенничества в отдельных регионах зависит от множества факторов, в частности, численности населения, экономической и миграционной ситуации, а также проведения системной работы правоохранительными органами в данном направлении.

Сегодня для противодействия мошенническим операциям проводятся несколько ключевых изменений в ВСК. Внедряются автоматизированные рабочие места, различные аналитические инструменты для выявления концентраций событий, математические модели отбора событий, создаются системы безошибочного и своевременного отбора убытков, а также проводятся специальные обучения сотрудников во всей филиальной сети.

"На данный момент специалисты Центра противодействия мошенничеству проводят углубленную проверку большинства спорных страховых инцидентов. Это целенаправленная политика компании, и с ней связано увеличение количества выявленных случаев мошенничества в два раза. Преступные схемы постоянно совершенствуются, инсценировки выглядят более реалистично, поэтому бороться с недобросовестными практиками нужно совместными усилиями страховых компаний и правоохранительных органов. Результаты 2021 года показывают, что наши усилия не прошли даром. Мы сохранили компании почти 12 млн рублей, изначально похищенных мошенниками, и будем работать в этом направлении дальше", — отметил Олег Ручкин, руководитель центра противодействия мошенничеству Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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