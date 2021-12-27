ВСК вернула почти 12 млн рублей, похищенных мошенниками в 2021 году в рамках процесса уголовно-правового сопровождения

Центр противодействия мошенничеству Страхового Дома ВСК в 2021 году вернул почти 12 млн рублей в рамках процесса уголовно-правового сопровождения, ранее похищенных мошенниками.
С начала 2021 года в Центр противодействия мошенничеству Страхового Дома ВСК поступило более 2,3 тыс. обращений по убыткам с признаками мошенничества. Свыше чем в 65% случаев были подготовлены заявления в правоохранительные органы. В 16% — возбуждены уголовные дела, сотрудниками ВСК также выявлено более 20 организованных преступных групп.
Основной фокус внимания Центра противодействия мошенничеству в 2021 году был на 12 регионах — Дальневосточном, Москве, Санкт-Петербурге, на Челябинской, Новосибирской, Смоленской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях, на Республике Дагестан, а также на Красноярском и Ставропольском краях. Уровень страхового мошенничества в отдельных регионах зависит от множества факторов, в частности, численности населения, экономической и миграционной ситуации, а также проведения системной работы правоохранительными органами в данном направлении.
Сегодня для противодействия мошенническим операциям проводятся несколько ключевых изменений в ВСК. Внедряются автоматизированные рабочие места, различные аналитические инструменты для выявления концентраций событий, математические модели отбора событий, создаются системы безошибочного и своевременного отбора убытков, а также проводятся специальные обучения сотрудников во всей филиальной сети.
"На данный момент специалисты Центра противодействия мошенничеству проводят углубленную проверку большинства спорных страховых инцидентов. Это целенаправленная политика компании, и с ней связано увеличение количества выявленных случаев мошенничества в два раза. Преступные схемы постоянно совершенствуются, инсценировки выглядят более реалистично, поэтому бороться с недобросовестными практиками нужно совместными усилиями страховых компаний и правоохранительных органов. Результаты 2021 года показывают, что наши усилия не прошли даром. Мы сохранили компании почти 12 млн рублей, изначально похищенных мошенниками, и будем работать в этом направлении дальше", — отметил Олег Ручкин, руководитель центра противодействия мошенничеству Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.