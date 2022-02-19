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Футбол Спорт

Матео Барач переходит в "Крылья Советов"

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральный защитник Матео Барач стал игроком "Крыльев Советов". 27-летний хорват арендован у "Сочи" до конца сезона с правом выкупа. В "Крыльях" Барач будет играть под 44 номером, сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Матео начинал свою карьеру на родине, где выступал за "Осиек". В Австрии Барач играл за венский "Рапид". В составе "Рапида" Матео провел 80 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. В текущем сезоне на его счету 10 матчей за "Сочи" в РПЛ и 4 игры в Лиге Конференций. Барач имеет опыт выступления за сборную Хорватии.

— Матео Барач — рослый и квалифицированный центральный защитник. Он поиграл в "Сочи", знаком с российским футболом, поэтому времени на адаптацию ему практически не потребуется. Надеюсь, что в "Крыльях" Матео продемонстрирует свои лучшие качества и поможет нашей команде, — отметил Сергей Корниленко.

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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