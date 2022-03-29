Ректор Самарского аграрного университета об импортозамещении: "Наши инженеры готовы к большой работе"

Ректор Самарского аграрного университета Сергей Машков рассказал о потенциале России в импортозамещении. По его словам, соотечественники готовы к большой работе в этом направлении.

Напомним, в понедельник, 28 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил наладить в регионе производство запчастей для сельскохозяйственной техники.

"Давайте поизучаем ситуацию. Подумаем вместе с нашими производителями сельхозтехники насчет того, чтобы в перспективе такое производство организовать. Готов рассмотреть выделение гранта, мер поддержки на выработку технологических решений. Коллеги, давайте возьмемся. Потому что ситуация с поставками запчастей может не разрешиться. У нас высокотехнологичные предприятия сельхозтехники, некоторые из них оборудованием оснащены так, что самые инновационные компании могут позавидовать", — подчеркнул глава региона.

Сергей Машков отметил, что предложение губернатора своевременно и обосновано. Самарская область обладает большим потенциалом для того, чтобы наладить подобное производство и заменить западную продукцию на отечественную.

"В импортозамещении сельскохозяйственной техники есть первоочередные задачи, на которых надо сосредоточить силы уже сейчас. Главный акцент стоит сделать на ежесменные расходники. Например, топливно-масляные фильтры, ведь ежесменное обслуживание тракторов необходимо в любом случае, даже если они полностью исправны", — считает ректор.

Сергей Машков подчеркнул, что для выпуска этой продукции есть все ресурсы: предприятия, технологии и возможности для развития.

В сфере электроники и электронных компонентов, по мнению ректора, тоже есть хорошие пути для модернизации. Однако для этого потребуется время и большая интенсивность развития технологий.

"Безусловно, потребуется время на создание аналогов запчастей, которые будут изнашиваться, на апробацию результатов, но наши инженеры готовы к большой работе, у нас есть квалифицированные кадры и хорошая производственная база", - рассказал Сергей Машков.