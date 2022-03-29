Ректор Самарского аграрного университета об импортозамещении: "Наши инженеры готовы к большой работе"

Ректор Самарского аграрного университета Сергей Машков рассказал о потенциале России в импортозамещении. По его словам, соотечественники готовы к большой работе в этом направлении.
Напомним, в понедельник, 28 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил наладить в регионе производство запчастей для сельскохозяйственной техники.
"Давайте поизучаем ситуацию. Подумаем вместе с нашими производителями сельхозтехники насчет того, чтобы в перспективе такое производство организовать. Готов рассмотреть выделение гранта, мер поддержки на выработку технологических решений. Коллеги, давайте возьмемся. Потому что ситуация с поставками запчастей может не разрешиться. У нас высокотехнологичные предприятия сельхозтехники, некоторые из них оборудованием оснащены так, что самые инновационные компании могут позавидовать", — подчеркнул глава региона.
Сергей Машков отметил, что предложение губернатора своевременно и обосновано. Самарская область обладает большим потенциалом для того, чтобы наладить подобное производство и заменить западную продукцию на отечественную.
"В импортозамещении сельскохозяйственной техники есть первоочередные задачи, на которых надо сосредоточить силы уже сейчас. Главный акцент стоит сделать на ежесменные расходники. Например, топливно-масляные фильтры, ведь ежесменное обслуживание тракторов необходимо в любом случае, даже если они полностью исправны", — считает ректор.
Сергей Машков подчеркнул, что для выпуска этой продукции есть все ресурсы: предприятия, технологии и возможности для развития.
В сфере электроники и электронных компонентов, по мнению ректора, тоже есть хорошие пути для модернизации. Однако для этого потребуется время и большая интенсивность развития технологий.
"Безусловно, потребуется время на создание аналогов запчастей, которые будут изнашиваться, на апробацию результатов, но наши инженеры готовы к большой работе, у нас есть квалифицированные кадры и хорошая производственная база", - рассказал Сергей Машков.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?