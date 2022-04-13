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Музеи и выставки Культура

Союз Художников России представит в Самаре молодежную выставку "Начало"

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 15 апреля, в 18:00, в выставочном зале СРО ВТОО "Союза Художников России" (Ул. Молодогвардейская, 209) откроется региональная молодежная выставка "Начало" (16+).

Современное искусство многолико, молодые художники стремятся найти свой художественный язык и выразить чувства, эмоции, талант и мастерство. Союз рад открывать новые имена и объединять добрых и талантливых друзей.

В выставке примут участие молодые художники, студенты, учащиеся профессиональных образовательных учреждений.

Выставка-конкурс проходит при поддержке и организации Самарского Союза художников. Кураторы проекта — Дина Богусонова и Ирина Елизарова.

Выставка продлится до 23 апреля.

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