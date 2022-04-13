Союз Художников России представит в Самаре молодежную выставку "Начало"

В пятницу, 15 апреля, в 18:00, в выставочном зале СРО ВТОО "Союза Художников России" (Ул. Молодогвардейская, 209) откроется региональная молодежная выставка "Начало" (16+).
Современное искусство многолико, молодые художники стремятся найти свой художественный язык и выразить чувства, эмоции, талант и мастерство. Союз рад открывать новые имена и объединять добрых и талантливых друзей.
В выставке примут участие молодые художники, студенты, учащиеся профессиональных образовательных учреждений.
Выставка-конкурс проходит при поддержке и организации Самарского Союза художников. Кураторы проекта — Дина Богусонова и Ирина Елизарова.
Выставка продлится до 23 апреля.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.