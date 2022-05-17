В 2021 г. самарцы получили 5,3 млрд руб. выплат по страхованию жизни

По итогам прошлого года в Самарской области было заключено свыше 70 тыс. договоров страхования жизни, а общий объем выплат жителям региона превысил 5,3 млрд рублей. Такие данные приводит директор по продажам ООО "ППФ Страхование жизни" Штефан Ванчек.

В первом квартале 2022 г., по информации компании, размер компенсаций, выплаченных самарчанам, вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Страхование жизни является одним из наиболее динамично растущих сегментов страхового рынка. Все больше россиян приобретают полис страхования жизни осознанно, с целью снизить финансовые риски на случай возникновения проблем со здоровьем или сформировать сбережения. Для примера, по итогам 2021 года число оформленных полисов пенсионного страхования (разновидности накопительного страхования жизни) выросло на 16%, а общий объем собранных премий в данном сегменте составил 2,1 млрд рублей", - комментирует Штефан Ванчек.

По его словам, в нынешней экономической ситуации страхование становится еще более актуальной услугой: "Программы страхования жизни обеспечивают финансовую защиту застрахованного по широкому перечню рисков, а также позволяют сформировать сбережения. В 2022 году на 34% выросло количество выплат PPF Страхование жизни в связи с травмами, на 47% увеличилось количество выплат по дожитию, то есть клиенты PPF Страхование жизни получили накопленные за время действия договора средства".