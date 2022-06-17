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Футбол Спорт

Защитник Сергей Божин покидает "Крылья Советов"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник Сергей Божин покидает "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта.

Божин выступал за "Крылья" с 2011 по 2017 гг., а затем вернулся в клуб в 2020 году. Вместе с Сергеем "Крылья" заняли 1 место в ФНЛ и вернулись в Премьер-лигу, а также дошли до финала Кубка России. На счету Божина — 76 игр и 3 гола за самарскую команду.

Также контракт закончился у Данилы Смирнова.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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