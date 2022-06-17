Защитник Сергей Божин покидает "Крылья Советов" в связи с истечением срока контракта.

Божин выступал за "Крылья" с 2011 по 2017 гг., а затем вернулся в клуб в 2020 году. Вместе с Сергеем "Крылья" заняли 1 место в ФНЛ и вернулись в Премьер-лигу, а также дошли до финала Кубка России. На счету Божина — 76 игр и 3 гола за самарскую команду.

Также контракт закончился у Данилы Смирнова.