Михаилу Пчелину вынесли приговор по делу Волга-Кредит банка

Ленинский районный суд Самары вынес приговор фигуранту уголовного дела Волга-Кредит банка. Об этом сообщает региональная прокуратура. По данным источника Волга Ньюс, речь идет о бывшем советнике председателя правления "ВКБ" Михаиле Пчелине.
Пчелина признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, в январе 2015 г. у "Волга-Кредита" отозвали лицензию, и после этого вскрылось, что у 2,5 тыс. вкладчиков похитили около 3 млрд рублей. Под уголовное преследование попали не менее 10 человек, в том числе экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина.
58-летний Пчелин изначально был в розыске и попал к правоохранителям в январе 2020 года.
Подсудимая Ерилкина утверждала, что мошенничество в банке организовал московский бенефициар Иванов, чьим ставленником был Пчелин.
Самой Ерилкиной вынесли приговор в январе 2021 года. Ей назначили девять лет лишения свободы.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.