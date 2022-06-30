Михаилу Пчелину вынесли приговор по делу Волга-Кредит банка

Ленинский районный суд Самары вынес приговор фигуранту уголовного дела Волга-Кредит банка. Об этом сообщает региональная прокуратура. По данным источника Волга Ньюс, речь идет о бывшем советнике председателя правления "ВКБ" Михаиле Пчелине.

Пчелина признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, в январе 2015 г. у "Волга-Кредита" отозвали лицензию, и после этого вскрылось, что у 2,5 тыс. вкладчиков похитили около 3 млрд рублей. Под уголовное преследование попали не менее 10 человек, в том числе экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина.

58-летний Пчелин изначально был в розыске и попал к правоохранителям в январе 2020 года.

Подсудимая Ерилкина утверждала, что мошенничество в банке организовал московский бенефициар Иванов, чьим ставленником был Пчелин.

Самой Ерилкиной вынесли приговор в январе 2021 года. Ей назначили девять лет лишения свободы.