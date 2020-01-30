Обвиняемые по делу "Волга-Кредит Банка": задержан находившийся в бегах Михаил Пчелин

В среду, 29 января, в Ленинском райсуде Самары во время заседания по делу о мошенничестве в банке "Волга-Кредит" адвокат Татьяны Ерилкиной заявил ходатайство об отправке в ГСУ регионального ГУ МВД России запроса по поводу возобновления расследования в отношении Михаила Пчелина.

Напомним, после отзыва лицензии у "Волга-Кредита" в январе 2015 г. оказалось, что у 2,5 тыс. вкладчиков похищено около 3 млрд рублей. И сейчас в Ленинском райсуде находится на рассмотрении уголовное дело в отношении 10 человек, которые, по мнению предварительного следствия, участвовали в хищении денег клиентов этого банка.

В зале суда за решеткой трое мужчин, которых содержат под стражей. Остальные обвиняемые ожидают решение своей участи под домашним арестом или подпиской о невыезде. Еще несколько человек находятся в федеральном розыске.

58-летний Пчелин — один из находившихся в розыске подозреваемых. Его дело выделили в отдельное производство. А на днях от обвиняемых, которые содержатся в следственном изоляторе, стало известно, что туда доставили и их подельника.

"Если эта информация подтвердится, то мы будем ходатайствовать о соединении дел о мошенничестве в банке "Волга-Кредит", — рассказал адвокат Василий Гурко. — В рамках судебного следствия необходимо будет Пчелина допросить, и его процессуальный статус должен быть определен".

Судебное следствие под председательством федеральной судьи Ольги Гороховик началось еще в августе 2019 года. Уже допросили около 500 свидетелей. Если ходатайство защиты о соединении дел удовлетворят, то судебное следствие начнется заново. Но это, скорее всего, неизбежно, так как ожидается переход судьи Гороховик на работу в вышестоящий суд, а рассматриваемое дело настолько большое, что она его в любом случае не сможет завершить приговором.