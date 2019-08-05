В Самаре начался суд об обмане вкладчиков "Волга-Кредит Банка"

Суд Ленинского района Самары приступил к рассмотрению уголовного дела подозреваемых в хищении денег вкладчиков "Волга-Кредит Банка".

На скамье подсудимых сейчас девять человек, еще несколько человек объявлены в розыск. По мнению следствия, основную роль в мошенничестве играла Татьяна Ерилкина — председатель правления банка.

"Татьяна Ерилкина обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения. Она также распределяла роли в группе, вовлекала в группу все новых членов с помощью уговоров и поощрений", — зачитала в суде обвинительное заключение помощник прокурора Нина Диденко.

Как следует из обвинительного заключения, члены группы из числа сотрудников банка подделывали подписи вкладчиков и выводили деньги со счетов. В многотомном уголовном деле — список из 2872 тысяч людей, каждый из которых лишился нескольких сотен тысяч рублей.

Общий ущерб для вкладчиков составляет всего более 1,7 млрд рублей. Впрочем, клиентам банка выплатило потери агентство страхования вкладов (АСВ). Поэтому сейчас именно АСВ признано потерпевшим по делу. Кроме того, гражданские иски заявили несколько клиентов, у которых были в ВКБ суммы на счетах больше тех, на которые распространялась страховка.

Помимо этого, председателя правления банка Татьяну Ерилкину обвиняют в хищении трех векселей ОАО Банк "Развитие-Столица" более чем на 272 млн рублей.

Все эти события происходили с марта по 30 декабря 2014 года.

Напомним, у ВКБ отозвали лицензию 30 декабря 2014 года. В феврале 2015 г. банк признали банкротом. По факту хищения 23 января 2015 г. возбудили уголовное дело.

Сама Татьяна Ерилкина вину не признает.

"Мы не совсем понимаем, в чем обвиняют мою подзащитную. Например, экспертиза признала, что подписи, скорее всего, не принадлежат вкладчикам. Но то, что они принадлежат обвиняемым — также нельзя сказать однозначно. У нас будет много вопросов во время судебного процесса", — сообщил адвокат Татьяны Ерилкиной Максим Ткач.

Ранее Татьяна Ерилкина уже была на скамье подсудимых, но в тот раз ее оправдали.