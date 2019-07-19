Всех 10 фигурантов дела "Волга-Кредит" банка объединили в одно производство

В суде Ленинского района все три, поступивших в разное время уголовных дела 10 обвиняемых в хищении денег вкладчиков банка "Волга-Кредит" объединили в одно производство. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как пояснили в суде, 22 апреля к ним поступило уголовное дело обвиняемой в мошенничестве Елены Данчиной, которое было зарегистрировано за № 1-120/2019. Его передали для рассмотрения судье Ольге Гороховик.

Затем, 6 мая в суд поступило уголовное дело в отношении обвиняемой в мошенничестве Ирины Воропай. Его зарегистрировали за номером 1-131/2019 и передали для рассмотрения судье Марине Наточеевой.

1 июля в суд поступило "основное" уголовное дело, по которому проходили восемь обвиняемых в мошенничестве: Татьяна Ерилкина, Руслан Токарев, Александр Бобровский, Сергей Осипов, Мария Зацепина, Роман Калинкин, Максим Кашапов и Елена Кочергина. Его зарегистрировали за номером 1-165/2019 и передали судье Ольге Гороховик. 11 июля по этому делу проходили предварительные слушания.

В один день они не закончились и предполагалось, что продолжатся 19 июля. Но как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде, в итоге, это уголовное дело объединили с уголовным делом № 1-120, подсудимой по которому проходит Елена Данчина и которое ведет та же Ольга Гороховик. К этому же уголовному делу присоединили уголовное дело № 1-131/2019 обвиняемой Ирины Воропай. Теперь всех десятерых обвиняемых в хищении денег вкладчиков банка "Волга-Кредит" будут судить в одном процессе под председательством судьи Ольги Гороховик. И как указано на сайте суда Ленинского района, следующее заседание суда по уголовному делу № 1-120/2019 назначено на 29 июля. Получается, что это будет первое заседание по уже объединенному уголовному делу.

Напомним, у ВКБ отозвали лицензию 30 декабря 2014 года. В феврале 2015 г. банк признали банкротом. По факту хищения 23 января 2015 г. возбудили уголовное дело. По версии следствия, фигуранты дела похитили более 1,7 млрд руб. у не менее чем 2872 вкладчиков банка.