В Самаре начались предварительные слушания по делу банка "Волга-Кредит"

В четверг, 11 июля, в суде Ленинского района Самары под председательством Ольги Гороховик начались предварительные слушания по основному уголовному делу о мошенничестве в банке "Волга-Кредит". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 30 декабря 2014 г. у ВКБ отозвали лицензию. В феврале 2015 г. банк признали банкротом. По факту хищения 23 января 2015 г. возбудили уголовное дело.

Обвиняемыми по нему проходят восемь человек: Татьяна Ерилкина, Руслан Токарев, Александр Бобровский, Сергей Осипов, Мария Зацепина, Роман Калинкин, Максим Кашапов и Елена Кочергина. Ерилкину обвиняют в двух мошенничествах (ст. 159 ч.4 УК РФ), а остальным семи фигурантам вменяют по одному эпизоду по той же статье.

Всего по делу о мошенничестве с деньгами вкладчиков ВКБ проходят 10 человек. Еще две фигурантки: Ирина Воропай и Елена Данчина пошли на сделку со следствием и предстали перед судом Ленинского района чуть раньше — 26 июня.

По версии следствия, эти люди похитили средства не менее 2872 вкладчиков банка — всего более 1,7 млрд рублей.

Кроме того, председателя правления банка Татьяну Ерилкину обвиняют в хищения трех векселей ОАО Банк "Развитие-Столица" более чем на 272 млн рублей.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, из восьми фигурантов дела под стражей содержатся трое: Роман Калинкин, Максим Кашапов и Руслан Токарев.

Начавшиеся предварительные слушания, которые проходят в закрытом режиме, еще не закончились. Продолжение назначено на 19 июля.