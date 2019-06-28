Прокуратура отправила в суд дело "Волга-Кредита"

В Ленинский районный суд Самары с утвержденным обвинительным заключением отправилось уголовное дело "Волга-Кредит" банка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Татьяну Ерилкину обвиняют в двух эпизодах мошенничества. Руслану Токареву, Александру Бобровскому, Сергею Осипову, Марии Зацепиной, Роману Калинкину, Максиму Кашапову и И. Е. Кочергиной вменяют ту же статью.

По версии следствия, именно эти люди похитили средства не менее 2872 вкладчиков банка — всего более 1,7 млрд рублей.

Кроме того, председателя правления банка Татьяну Ерилкину обвиняют в хищения трех векселей ОАО Банк "Развитие-Столица", общей вексельной суммой более 272 млн руб., учтенных на балансе "ВКБ".

Напомним, 30 декабря 2014 г. у ВКБ отозвали лицензию. В феврале 2015 г. банк признали банкротом. По факту хищения денег вкладчиков 23 января 2015 г. возбудили уголовное дело.

26 июня 2019 г. перед Ленинском райсудом Самары уже предстали две фигурантки дела: Ирина Воропай и Елена Данчина. Они пошли на сделку со следствием, поэтому дело дошло до суда чуть раньше. Однако на первом же заседании оказалось, что обвиняемых не устраивают условия соглашения со следствием.