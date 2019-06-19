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Преступления Происшествия

Обвиняемые по делу банка "Волга-Кредит" полгода знакомились с обвинением

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре обвиняемые и их защитники закончили знакомиться с материалами уголовного дела о мошенничестве в банке "Волга-Кредит". В деле около 400 томов, потому исполнение ст. 217 УПК РФ продолжалось с декабря 2018 года. Теперь дело с 50-томным обвинительным заключением уйдет в прокуратуру на утверждение выводов предварительного следствия.

На данный момент трое из обвиняемых по делу Роман Калинкин, Руслан Токарев и Максим Кашапов находятся под стражей, Иванов — в бегах, остальные, среди которых и экс-председатель правления банка Татьяна Ерилкина, находятся под подпиской о невыезде.

Двое из обвиняемых Елена Данчина и Ирина Воропай заключили досудебное соглашение со следствием. Их дело, выделенное в отдельное производство, еще в апреле поступило в Ленинский районный суд.

С тех пор прошло одно заседание в мае и одно — в июне. Источник издания близко знакомый с ситуацией сообщил, что суд отменил досудебное соглашение, и, скорее всего, их будут судить вместе с остальными обвиняемыми.

Напомним, 30 декабря 2014 г. у ВКБ отозвали лицензию, а в феврале 2015 г. банк признали банкротом. Размер установленной задолженности перед кредиторами на 31 октября 2018 г. составлял 7,6 млрд рублей.

Конкурсный управляющий пытался взыскать с бывших руководителей ВКБ 5,3 млрд руб. убытков.

Уголовное дело по факту хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере") денег вкладчиков возбудила полиция 23 января 2015 года. По версии следствия, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка подделывали бухгалтерскую отчетность и снимали деньги со счетов клиентов. К правоохранителям обратились около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба — 1,8 млрд рублей.

По данным декабря 2018 г. фигурантами этого дела являлись 14 человек.

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