На скамью подсудимых сели две первые фигурантки дела "Волга-Кредита"

В среду, 26 июня, в Ленинском райсуде Самары под председательством федеральной судьи Анны Грицык начался процесс по делу о мошенничестве в банке "Волга-Кредит", у которого в конце 2014 г. отозвали лицензию.

Напомним, лицензию у ВКБ отозвали 30 декабря 2014 года. А феврале 2015 г. банк признали банкротом. Конкурсный управляющий пытался взыскать 5,3 млрд руб. убытков с экс-руководителей банка.

По факту хищения денег вкладчиков (ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере") 23 января 2015 г. возбудили уголовное дело. Как предполагает следствие, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка подделывали бухгалтерскую отчетность и снимали деньги со счетов клиентов. В деле около 2 тыс. потерпевших, предполагаемая сумма ущерба - 1,8 млрд рублей.

На скамье подсудимых пока только двое - 44-летняя жительница столицы Ирина Воропай, задержанная в марте 2015 г. и сейчас находящаяся под залогом, и давшая подписку о невыезде 35-летняя жительница пос. Стройкерамика Елена Данчина, которая, имея двоих несовершеннолетних детей, весь 2015 г. провела в следственном изоляторе.

Выйти из камер обе женщины смогли только после того, как подписали досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве. Сейчас в отношении обеих могли бы провести судебное разбирательство в особом порядке. Но как сообщил корреспонденту издания адвокат Данчиной Сергей Соколов, из-за того, что объем выдвинутого обвинения вышел за рамки заключенного соглашения, защита была вынуждена ходатайствовать о расторжении "сделки".

Судья это ходатайство удовлетворил, и уголовные дела объединили, хотя дело остальных фигурантов банковской аферы еще не поступило в Ленинский райсуд.

Подсудимым и их адвокатам дали две недели на ознакомление с основным делом. Судя по всему, оно еще находится на утверждении в прокуратуре, где может задержаться и дольше положенных 10 дней, так как одно только обвинительное заключение состоит из полусотни томов.