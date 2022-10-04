Дмитрий Азаров — учителям: "На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы"

Во вторник, 4 октября, накануне Дня учителя, губернатор Дмитрий Азаров встретился с педагогами области. На встрече, которая прошла в культурном центре "Автоград" в Тольятти, глава региона обсудил с профессиональным сообществом актуальные вопросы и вручил награды учителям, которые своим талантом и трудом заслужили признание.

"Я знаю, что сейчас у каждого из вас сердце болит за судьбу страны. И знаю, что это каждого из вас сподвигает к внутренней мобилизации, к формированию внутреннего стержня и, конечно, еще большей ответственности за нашу страну, за нашу самарскую землю, r ответственности за детей, а значит, за наше будущее, — обратился к педагогам Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил учителей губернии за профессионализм и ответственность, за знания, которыми они так щедро делятся с каждым ребенком, за их талант.

"Благодарю вас за вашу гражданскую позицию, за ваших воспитанников, которые сейчас с оружием в руках защищают нашу Родину, защищают все, что для нас дорого и свято. Я уверен, все, что вы знаете, чувствуете, вы постарались передать каждому воспитаннику" — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что в последние годы было сделано многое для того, чтобы самые юные граждане, которые живут, учатся на самарской земле, больше узнавали об истории нашей великой страны, ее героических, трагических, славных страницах, о героях самарской земли.

"И я уверен, что ваши ученики с честью примут этот вызов. На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы, — подчеркнул губернатор. — Вместе, как и прежде, посоветовавшись, обсудив все риски и вызовы, угрозы, которые существуют, я уверен, мы найдем верное решение для того, чтобы защитить детей и обеспечить их безопасность, их будущее".

Глава региона заверил, что несмотря на все сложности, в Самарской области будут уделять повышенное внимание общему, среднему профессиональному и высшему образованию, продолжат строить новые детские сады, школы искусств, общеобразовательные школы. Одну из таких строящихся школ — самую крупную в губернии, на 1600 мест, — сегодня проинспектировал глава региона.

"В ближайшие годы мы построим 9 новых школ, и с пути не свернем, потому что мы понимаем, что это самое главное — дать возможность человеку получить знания, получить должное воспитание, стать успешным человеком, стать настоящим патриотом своей страны. Только так мы сможем двигаться опережающими темпами, укрепляя наше государство, создавая надежную базу для повышения благосостояния всех жителей нашей страны", — заявил Дмитрий Азаров.

Сегодня достижения Самарской области отмечаются на федеральном уровне. Регион занимает второе место по уровню функциональной грамотности, уступая только Москве.

Сегодня, в это непростое для страны время, глава региона попросил всех учителей, педагогов, наставников самым внимательным образом отнестись к детям из семей военнослужащих, которые учатся в школах губернии.

"Мы постараемся сделать так, чтобы максимально поддержать семьи и детей в тот момент, когда их отцы защищают мирное небо над Россией, а значит, над Самарской областью. Это наш святой долг, это наша высшая ответственность", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В завершение встречи глава региона вручил заслуженные награды. Почетное звание "Заслуженный работник образования Самарской области" было присвоено учителю истории тольяттинской гимназии № 48 имени Героя России О.Н. Долгова Владимиру Введенскому.

"Как учитель истории, я считаю, что в это сложное время должен учить своих детей отличать историческую правду от лжи, усилить патриотическое воспитание молодого поколения, работать на благо области и страны", — сказал педагог.

Наградой была отмечена руководитель детского сада "Журавушка" в Похвистнево Наталья Гнедова.

"Обещаем, что мы и в дальнейшем будем выполнять все задачи образования, возложенные на нас Президентом страны — обеспечение доступности, повышение качества образования. А достигнутый результат мы будем поддерживать и приумножать", — заверила губернатора заслуженный педагог, пожелав своим коллегам, чтобы их знания и опыт помогли воспитать сильное и умное поколение, любящее свою Родину.