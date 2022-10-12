Самарская область получила гран-при главной аграрной выставки страны

Самарская область получила высшую награду XXIV Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень-2022", которая прошла в выставочном комплексе "Патриот".

Самарский стенд, представленный в разделе "Регионы России", был посвящен достижениям регионального аграрного сектора, а также актуальным вопросам развития российского АПК: обеспечению продовольственной безопасности, импортозамещению, современному сельхозмашиностроению, новым технологиям в сфере сельскохозяйственного и пищевого производства.

Напомним, что в этом году аграрии региона вырастили небывалый урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме 3,4 млн т - абсолютный рекорд за последние десятилетия.

Самарскую делегацию, в которую вошли представители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, производителей минеральных удобрений, науки и общественности возглавила заместитель председателя правительства Наталья Катина. Члены делегации принимали активное участие не только в демонстрации успехов регионального АПК, но и мероприятиях обширной деловой программы, посвящённых мерам государственной поддержки агросектора, развитию малых форм хозяйствования и комплексному подходу к улучшению условий для жизни и работы на селе.

На стенде региона ООО "Пегас-Агро" и ООО "БСГ" представили гостям выставки макеты своих машин. ООО "Пегас-Агро" выпускает инновационные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки "ТУМАН", предназначенные для внесения минеральных и жидких удобрений, а также гербицидной, инсектицидной и фунгицидной обработки растений. ООО "БСГ" осуществляет производство широкозахватных самодвижущихся дождевальных машин радиального типа под маркой "Фрегат" и "Кубань".

Свою продукцию представили и предприятия пищевой индустрии: соковую продукцию фирмы "Нектар", газированные напитки для души "Золотой хмель", вино под маркой Denisov Winery производства ГК "Самарские овощи". Отдельный стенд был посвящен продукции крупнейшего производителя минеральных удобрений в Самарской области — ПАО "КуйбышевАзот".

В ходе работы выставки на региональном стенде было подписано два соглашения о сотрудничестве. Первое — между правительством Самарской области и ФГБНУ "Федеральный научный центр "ВНИИ масличных культур имени В. С. Пустовойта" (г. Краснодар). Документ, подписанный заместителем председателя правительства Натальей Катиной и директором ВНИИ Вячеславом Лукомцом, предполагает консолидацию усилий по импортозамещению семян масличных культур на отечественные сорта и гибриды, а также получение экологически безопасной продукции.

"Этой весной в составе делегации Самарской области мы посетили ВНИИМК им. В. С. Пустовойта и по итогам этой поездки приняли решение об организации на базе своего предприятия опытных делянок, — рассказывает директор ООО "Новопавловское" Алексей Мокшин. - Сейчас на них посеяны 12 гибридов подсолнечника. Уборка еще не началась, но ряд из этих гибридов уже можно оценить как перспективные для возделывания в агроклиматической зоне Самарской области. Благоприятные виды на урожай и у подсолнечника сорта "Казачий", разработанного институтом. Мы планируем и дальнейшее сотрудничество с ВНИИМК".

Второе соглашение направлено на обеспечение управления рисками в АПК. Его подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин и президент Союза "Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз агростраховщиков" Корней Биждов. Оно позволит укрепить взаимодействие ведомства и сельхозпредприятий региона с НСА и откроет новые перспективы развития сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой.

В рамках выставки состоялось подведение итогов тематических конкурсов и вручение наград. Самарская область награждена 6 золотыми, 9 серебряными и 2 бронзовыми медалями, в том числе за активное участие в реализации мероприятий госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработку и внедрение в производство новых научных методик, консультационно-информационное сопровождения деятельности хозяйствующих субъектов.