Уралхим Run Factory дал старт бесплатным тренировкам

Объединенная химическая компания "Уралхим" инициировала новый спортивный проект в Самаре и Тольятти. Его участниками могут стать все желающие приобщиться к спорту и здоровому образу жизни, независимо от уровня физической подготовки. Проект предполагает бесплатные занятия с профессиональными тренерами по бегу.

"Уралхим" — это один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений. Компания была основана в 2007 году. Кроме своей профессиональной деятельности, "Уралхим" занимается популяризацией и развитием спорта и здорового образа жизни.

В 2022 году желающие приобщиться к физической культуре могут начать с легкой атлетики. Проект "Уралхим Run Factory" получил старт в октябре этого года в Москве. Уже через два месяца этот проект расширил границы до Самарской области. Девиз бренда: "Старт для всех общий — финиш у каждого свой!" Под этим слоганом объединились бегуны из разных городов.

"Уралхим Run Factory" — это российское беговое сообщество, в которое входят люди из разных стран и городов, объединенные желанием стать лучше. Мы хотим обосноваться в Самарском регионе, заявив о себе как о самом крупном беговом комьюнити. Ваш регион мы выбрали не случайно. Самара и Тольятти находятся рядом, в обоих городах много спортивных людей. Здесь у нас есть тренер, который участвует в забегах и знает, как настраивать и вдохновлять людей на спорт", — рассказал автор проекта Даниил Васильев.

Бежать не друг против друга, а друг с другом, помогая достигать личные рекорды — главный принцип авторов проекта. В его рамках планируется проводить бесплатные тренировки с профессиональными сертифицированными тренерами. Также в планах организация брендовых забегов и участие в спортивных вечеринках Уралхим Run Factory.

Первые тренировки состоялись 14–15 декабря. В них приняли участие около ста жителей Самары и Тольятти.

Спортсмен-любитель Сергей Чиров посетил первое занятие в самарском Дворце легкой атлетики. Он регулярно участвует в соревнованиях по бегу, плаванию, велосипедным гонкам и триатлону.

"Хочу улучшать свои показатели и личные достижения, поэтому пришел на мастер-класс. Надеюсь, что новые освоенные упражнения помогут улучшить качество бега, техники и собственные спортивные результаты", — рассказал Сергей.

Тренировочное занятие было рассчитано на 90 минут и подходило для любого уровня физической подготовки. В него вошли разминка, легкая пробежка, беговые упражнения, эстафеты и функциональный блок упражнений с собственным весом.

Уралхим Run Factory использует комплексный подход, который позволяет поднять спортивно-жизненный цикл его участников на новый уровень. Этому способствуют тренировки на уровне профессионалов, восстановление организма по современным технологиям, помощь в подборе экипировки.

"В программу первой тренировки вошла разминка суставов, инструктаж техники безопасности. Занимаясь спортом, и в частности бегом, главное — не навредить себе. Нагрузка была минимальной, чтобы на следующий день ни у кого ничего не болело", — пояснил тренер Уралхим Run Factory Павел Гвоздев.

Даниил Васильев, руководитель проекта Уралхим Run Factory:

"Проект Уралхим Run Factory берет начало в Москве. Самара стала первооткрывателем среди региональных клубов. Пока мы запускаем тренировки в манеже, но в перспективе планируем выйти и на улицу. Тем более что и в Самаре, и в Тольятти найдутся удобные для бега локации. Задача проекта — оздоровление, развитие массового и любительского спорта. Мы предлагаем людям проводить время с пользой — объединяться в сообщества, находить друзей и в целом оздоравливаться с помощью бега".

Павел Гвоздев, тренер Уралхим Run Factory:

"Наши тренировки направлены на развитие любительского спорта. Тренироваться могут все желающие: мужчины, женщины, юноши, девушки. Независимо от возраста, роста и веса. Для профессионалов наши тренировки также будут полезны. Каждому спортсмену нужны новые вызовы, интересные методики. В рамках нашего проекта они смогут проявить себя более квалифицированными бегунами и показать новичкам пример на своем личном опыте".