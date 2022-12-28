Медуниверситет "Реавиз" стал лауреатом конкурса "Достояние губернии"

2022 год был наполнен работой и яркими успехами студентов и преподавателей Медицинского университета "Реавиз" в научной, исследовательской, педагогической, творческой, спортивной деятельности. Вуз вошел в тройку лидеров среди негосударственных вузов, по данным рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), улучшив результат прошлого года. А заключительным аккордом года стала победа университета в номинации "Наука и технологии будущего" в ежегодном региональном конкурсе среди компаний Самарской области "Достояние губернии".

Глобальный скачок

В 2022 году одержал целый ряд важных побед, став первым среди негосударственных вузов и 15-м среди медицинских вузов России, по версии международного рейтинга "Три миссии университета". По Самарской области "Реавиз" занял третье место. По данным рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), "Реавиз" входит в пятерку лучших негосударственных вузов России с 2019 года. А в 2022 году он занял призовое третье место, улучшив результат прошлого года на одну позицию. Министерство образования и науки России тоже провело свои измерения. В Первой лиге рейтинга эффективности вузов "Реавиз" занял 12-е место среди 51 вуза медицинской направленности и 3-е место среди 20 вузов Самарской области.

Кроме того, университет занял 5-е место среди вузов нашей губернии в рейтинге работодателей портала hh.ru. Пенсионный фонд России посчитал, что величина средней заработной платы выпускников "Реавиза" занимает 7-е место среди заработных плат выпускников всех вузов региона. "Такое высокое признание деятельности в сфере профессиональной подготовки в нашем вузе говорит о том, что вектор развития университета выбран верный", - считает ректор Медицинского университета "Реавиз", доктор медицинских наук профессор Инга Прохоренко.

Слева направо: зав. стоматологической клиникой М. Кузнецов, проректор по лечебной работе В. Бадеян, зам. ректора по экономике Н. Курнакина, зам. главного врача клиники "Реавиз" О. Нарымбаев

Университет "Реавиз" в Санкт-Петербурге в 2022 году получил лицензию на программы ординатуры. В их числе - "Терапия", "Хирургия", "Стоматология общей практики". В июле 2022 года было создано частное учреждение образовательная организация среднего профессионального образования "Самарский медицинский колледж "Реавиз". Было проведена большая работа по сбору документов на получение лицензии. В декабре "Самарский медицинский колледж "Реавиз" получил лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере среднего профессионального образования по направлениям подготовки "Фармация" и "Сестринское дело".

Передовые технологии

Инновационные медицинские технологии, созданные в стране за последнее время, открывают новые возможности для лечения и ранней диагностики заболеваний, улучшают качество жизни пациентов. На шестой конкурс "Достояние губернии" университет заявил технологию "Зубы за один день без разрезов и швов", разработанную в стенах Академии стоматологии Медицинского университета "Реавиз" под руководством доктора медицинских наук, профессора Сергея Буланова. В номинации "Наука и технологии будущего" участвовало немало компаний, представлявших свои достижения научной мысли, и только "Реавизу" экспертный совет из представителей общественных организаций, министерств и ведомств отдал предпочтение.

Уникальные операции в многопрофильной клинике "Реавиз"

Научный поиск и освоение новых методик идут в вузе по всем направлениям. В начале декабря 2022 года в клиниках Медицинского университета "Реавиз" заведующий урологическим отделением, врач-уролог, онкоуролог Михаил Мурушиди провел две уникальные операции совместно с московским коллегой - урологом-андрологом, урогенитальным хирургом, ментором компании Coloplast Константином Меньшиковым. Речь идет об операциях по установке искусственного сфинктера мочевого пузыря (пациенту после онкологического лечения) и трехкомпонентных фаллопротезов. "Операции, которые мы выполнили, незаурядны не только для нашего региона, но и для всей страны. Это связано с тем, что они технически сложные и дорогостоящие", - рассказал Михаил Мурушиди.

К медицинскому учреждению при таких операциях выдвигаются очень серьезные требования. И клиники "Реавиз" отвечают всем стандартам для выполнения подобных вмешательств. Урологическая служба в стенах клиник Медицинского университета "Реавиз" - довольно молодое направление и тем не менее оно владеет передовыми методами лечения в урологии. Тесное сотрудничество с ментором, на счету которого более 200 подобных операций, не только помогает пациентам, но и дает возможность освоить специалистам клиник новые методики.

Надежный поставщик кадров

Вуз продолжает динамично развиваться, укрепляя авторитет ведущего университета по подготовке медицинских кадров для системы здравоохранения Самарской области и России. Приемная кампания - 2022 показала рост числа студентов в Самаре, Саратове, Москве и Санкт-Петербурге по сравнению с предыдущим годом на 11%. В 2022-2023 учебном году контингент обучающихся вырос примерно на тысячу. Это свидетельствует о росте популярности Медицинского университета "Реавиз" среди абитуриентов и повышении степени доверия и интереса к вузу.

Подготовка медицинских кадров в собственных клинических подразделениях

Университет "Реавиз" продолжил успешно расширять сеть своих клинических баз в городах присутствия, сохраняя взаимодействие с различными компаниями, органами власти как в части содержания образовательных программ, так и в научных исследованиях. Он активно действовал в качестве провайдера образовательных мероприятий в системе непрерывного медицинского образования. К примеру, с 30 июня по 1 июля в стенах Медицинского университета "Реавиз" прошла межрегиональная научно-практическая конференция "Организация диагностики, лечения и реабилитации пациентов с перенесенной коронавирусной инфекцией и ее осложнений". Конференция была посвящена 70-летию со дня рождения почетного начальника самарского областного клинического госпиталя ветеранов воин, профессора Олега Яковлева. Всего за 2022 год в вузе прошло три крупных научно-практических конференции с участием почетных спикеров, представителями профильных министерств.

Растет число клиентов

По результатам оценки узнаваемости бренда (проводит Фонд социальных исследований), в 2022 году "Реавиз" значительно укрепил свои позиции. Это позволило ему войти в тройку лидеров (наряду с клиниками "Медгард" и "Мать и дитя-ИДК") по спонтанному знанию бренда "Реавиз" жителями Самары впервые за все время исследований с 2016 года. С ростом популярности клиник "Реавиз" у жителей Самарского региона увеличилась и клиентская база. Помимо обслуживания физических лиц по договорам об оказании платных медицинских услуг, пациенты могут получить помощь по программам добровольного медицинского страхования, по корпоративным договорам, по полисам ОМС. С начала года в системе ОМС проведено около 560 госпитализаций, в том числе по программам высокотехнологичной медицинской помощи.

Траектория развития

Многопрофильная клиника "Реавиз" в текущем году активно реализует планы своего развития. Открытие в январе второго корпуса клиники улучшило условия оказания медицинской помощи пациентам, проходящим курсы химиотерапии. Это позволило получать своевременное лечение большему количеству пациентов, остро нуждающихся в подобном лечении. Создание терапевтического отделения предоставило возможность расширить предложение по лечению пациентов этого профиля в условиях круглосуточного стационара. В 2022 году была открыта еще одна стоматологическая клиника на ул. Чкалова. Увеличилась также и аптечная база - новая аптека открылась на ул. Чкалова, 100.

Опыт реабилитации пациентов с постковидным синдромом в клиниках "Реавиза" демонстрирует эффективность взаимодействия различных форм здравоохранения как государственной, так и частной для решения стратегических общественно значимых задач, в том числе в сложной эпидемиологической обстановке.

В феврале 2021 года на базе Медицинского университета "Реавиз" был развернут филиал Единого контакт-центра Министерства здравоохранения Самарской области. Более 150 волонтеров кол-центра принимали ежедневно в среднем 1150 звонков от граждан по номеру "122", что позволило сократить время ожидания помощи пациентами.

Инга Прохоренко, ректор Медицинского университета "Реавиз", доктор медицинских наук, профессор:

- Все успехи, достижения и победы 2022 года демонстрируют правильность выбранного стратегического курса на подготовку высокопрофессиональных специалистов для практического здравоохранения - с опорой на проведение передовых научных исследований и разработок, клиническую работу. Учитывая, что следующий 2023 год объявлен президентом России Годом педагога и наставника, это наш год - время новых побед, новых знаний, новых горизонтов. Преподавательская миссия состоит в том, чтобы увлечь студента, помочь ему выбрать правильное направление, раскрыть потенциал, новые горизонты и освоить знания. С этими задачами наши преподаватели справляются как нельзя лучше.