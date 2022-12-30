Дополнительное образование в Центре "Творчество" доступно каждому ребенку

В Центре внешкольного образования "Творчество" — особое отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Таким ребятам врачи и педагоги отдела реабилитации Центра помогают учиться, найти увлечение по душе и выбрать доступную профессию.

"Отдел реабилитации" ЦВО "Творчество" существует с 1992 года. Ежегодно 200 ребят от 5 до 18 лет с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы здесь адаптируются к повседневной жизни, учатся по индивидуальным реабилитационным программам.

"Врачи совместно с педагогами, в соответствии со спецификой заболевания и возрастным особенностям, предлагают воспитанникам подходящее образовательное направление по 27 адаптированным программам дополнительного образования", — поясняет директор ЦВО "Творчество" Павел Панич.

Здесь физкультура и компьютерное творчество, хореография и вокал, лепка, вязание и бисерное ткачество. Полученные знания и навыки помогают ребятам оформить свое жилище, получить профессию мастера по декоративно-прикладному творчеству.