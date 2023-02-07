В Тольятти завершились Чемпионат России по сноукайтингу и фестиваль "Жигулевское море"

С 1 по 6 февраля в Тольятти прошел Чемпионат России по сноукайтингу в дисциплинах марафон и фристайл, и фестиваль активного отдыха "Жигулевское море". Местом действия двух крупных событий стала новая набережная Автозаводского района и прилегающая акватория, а участниками — более полсотни спортсменов со всех уголков страны от Санкт-Петербурга до Красноярска и от Оренбурга до Салехарда.
В четвертый раз в истории Тольятти принял соревнование уровня Чемпионата России. В этом году ветер взял в свои руки регламент, поэтому у спортсменов оказалось всего два дня (из запланированных четырех гоночных) для того, чтобы выявить сильнейших.
"На этих соревнованиях, в Тольятти, мы все стали свидетелями того, как в нашем молодом виде спорта происходит преемственность поколений: на дистанции одновременно и участники, которые приезжают на Жигморе с 2007 г., и новое поколение спортсменов, которые родились в далеком 2007 году. Особенно было интересно наблюдать молодежь во фристайле — они очень дружные, задорные, с большими планами и перспективами. В условиях отсутствия ветра в субботу построили сноупарк и сделали вечернее шоу. Глобально — вовлечение молодежи в спорт и есть наша основная задача, а я не скрываю своей радости от того, что в этом году увидела результат многолетней работы", — рассказала организатор всероссийских соревнований Евгения Котлярова.
Гонки на длинной дистанции осложняла плохая видимость, вызванная снегопадом и нестабильный ветер. Чемпионом России на марафонской дистанции в 2023 г. в классе "лыжи" стал Михаил Сергеев из Ленинградской области, среди сноубордистов лучший — Владимир Алехин из республики Марий Эл, среди девушек отличилась молодая спортсменка Софья Никогосова из Москвы, которая буквально недавно выступала в юниорах. Среди кайт-фристайлеров (кайтинг с элементами акробатических трюков) отличился юный тольяттинский спортсмен Тимур Белоусов. На лыжах он взлетел на первое место и взял второе — на сноуборде. Чемпионскую награду за кайт-фристайл на сноуборде увез в Екатеринбург Владимир Чеганов.
Логичным продолжением соревнований стал фестиваль активного отдыха "Жигулевское море", который прошел в нашем городе в седьмой раз. Впервые на новой набережной был опробован формат организации развлекательного пространства без главной сцены. Множество действующих с утра субботы и до вечера воскресенья мини-площадок с распределенными по времени ключевыми событиями позволили каждому гостю формировать развлекательную программу под свои интересы. Под рейв с крыши СерфБара ресторана NEBO по импровизированным трассам гоняли квадроциклы и мотосноуборды, на расчищенных площадках в сопровождении спортсменов-аниматоров готовились к сдаче ГТО, а на зимнем пляже под лимонными деревьями и фикусами ждали гостей шезлонги.
Последняя площадка стала не только одной из главных фотолокаций фестиваля, но и местом действия самого жаркого события — пробежки по ледовой акватории и флешмоба в купальниках "Не сливайся — обливайся!" от тольяттинских моржей. "Лыжная регата" тольяттинских яхтсменов собрала около четырех десятков человек всех возрастов и успешно финишировала, передав эстафету квесту RECORD Challenge.
Первый день фестиваля "Жигулевское море" завершился вечерним шоу NEBO от призеров и победителей Чемпионата России по фристайлу этого года. Кайт-фристайл из-за штиля пришлось заменить на джиббинг, но это оказалось не менее зрелищно, интересно и зажигательно.
На второй день главным семейно-объединяющим мероприятием "Жигулевского моря" стал забег на ватрушках, а потом и детский карнавальный забег от школы бега RUN TLT. В подарок победителям — не только новые впечатления, но и оригинальные медали. Такие же были презентованы лучшим в мини-соревновании по скандинавской ходьбе, которую организовали "Русские нордики".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.