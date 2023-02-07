В Тольятти завершились Чемпионат России по сноукайтингу и фестиваль "Жигулевское море"

С 1 по 6 февраля в Тольятти прошел Чемпионат России по сноукайтингу в дисциплинах марафон и фристайл, и фестиваль активного отдыха "Жигулевское море". Местом действия двух крупных событий стала новая набережная Автозаводского района и прилегающая акватория, а участниками — более полсотни спортсменов со всех уголков страны от Санкт-Петербурга до Красноярска и от Оренбурга до Салехарда.

В четвертый раз в истории Тольятти принял соревнование уровня Чемпионата России. В этом году ветер взял в свои руки регламент, поэтому у спортсменов оказалось всего два дня (из запланированных четырех гоночных) для того, чтобы выявить сильнейших.

"На этих соревнованиях, в Тольятти, мы все стали свидетелями того, как в нашем молодом виде спорта происходит преемственность поколений: на дистанции одновременно и участники, которые приезжают на Жигморе с 2007 г., и новое поколение спортсменов, которые родились в далеком 2007 году. Особенно было интересно наблюдать молодежь во фристайле — они очень дружные, задорные, с большими планами и перспективами. В условиях отсутствия ветра в субботу построили сноупарк и сделали вечернее шоу. Глобально — вовлечение молодежи в спорт и есть наша основная задача, а я не скрываю своей радости от того, что в этом году увидела результат многолетней работы", — рассказала организатор всероссийских соревнований Евгения Котлярова.

Гонки на длинной дистанции осложняла плохая видимость, вызванная снегопадом и нестабильный ветер. Чемпионом России на марафонской дистанции в 2023 г. в классе "лыжи" стал Михаил Сергеев из Ленинградской области, среди сноубордистов лучший — Владимир Алехин из республики Марий Эл, среди девушек отличилась молодая спортсменка Софья Никогосова из Москвы, которая буквально недавно выступала в юниорах. Среди кайт-фристайлеров (кайтинг с элементами акробатических трюков) отличился юный тольяттинский спортсмен Тимур Белоусов. На лыжах он взлетел на первое место и взял второе — на сноуборде. Чемпионскую награду за кайт-фристайл на сноуборде увез в Екатеринбург Владимир Чеганов.

Логичным продолжением соревнований стал фестиваль активного отдыха "Жигулевское море", который прошел в нашем городе в седьмой раз. Впервые на новой набережной был опробован формат организации развлекательного пространства без главной сцены. Множество действующих с утра субботы и до вечера воскресенья мини-площадок с распределенными по времени ключевыми событиями позволили каждому гостю формировать развлекательную программу под свои интересы. Под рейв с крыши СерфБара ресторана NEBO по импровизированным трассам гоняли квадроциклы и мотосноуборды, на расчищенных площадках в сопровождении спортсменов-аниматоров готовились к сдаче ГТО, а на зимнем пляже под лимонными деревьями и фикусами ждали гостей шезлонги.

Последняя площадка стала не только одной из главных фотолокаций фестиваля, но и местом действия самого жаркого события — пробежки по ледовой акватории и флешмоба в купальниках "Не сливайся — обливайся!" от тольяттинских моржей. "Лыжная регата" тольяттинских яхтсменов собрала около четырех десятков человек всех возрастов и успешно финишировала, передав эстафету квесту RECORD Challenge.

Первый день фестиваля "Жигулевское море" завершился вечерним шоу NEBO от призеров и победителей Чемпионата России по фристайлу этого года. Кайт-фристайл из-за штиля пришлось заменить на джиббинг, но это оказалось не менее зрелищно, интересно и зажигательно.

На второй день главным семейно-объединяющим мероприятием "Жигулевского моря" стал забег на ватрушках, а потом и детский карнавальный забег от школы бега RUN TLT. В подарок победителям — не только новые впечатления, но и оригинальные медали. Такие же были презентованы лучшим в мини-соревновании по скандинавской ходьбе, которую организовали "Русские нордики".