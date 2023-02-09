Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта

Прием заявлений на обучение в 1 классах школ стартует 31 марта 2023 года и продлится до 30 июня. Вторая волна зачисления начнется 6 июля и завершится 5 сентября. О сроках приемной кампании сообщили в департаменте образования администрации Самары в ответ на запрос портала "Волга Ньюс".
Заявления будут приниматься через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).
С 15 марта у родителей или законных представителей будущих первоклассников появится возможность заполнить заявление на ресурсе "Госуслуги" заранее и сохранить его в черновиках личного кабинета.
31 марта принимаются заявления от родителей детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также проживающих на закрепленной территории (лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов и общеобразовательных школ). Запись начнется в одно время - в 9:00.
Второй этап приема заявлений начнется 6 июля в 9:00 - будут приниматься заявления от родителей детей, независимо от места регистрации ребенка на свободные места.
Отметим, что из-за переполненности многих городских школ приемная кампания превращается в "войну кнопок" - кто быстрее загрузил заявление на Госуслугах, у того ребенок и принят в школу.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.