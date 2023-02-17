16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья" подтвердили, что получили 400 млн руб. за Пиняева и Глушенкова "Крылья Советов" интересуются полузащитником "Спартака" В заключительном матче сборов "Крылья" обыграли "Торпедо" Женская команда "Крылья Советов" выходит в Суперлигу "Крылья Советов" проиграли "Нефчи" - 2:3

Футбол Спорт

"Крылья Советов" интересуются полузащитником "Спартака"

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полузащитник "Спартака" Виталий Шитов может перейти в "Крылья Советов", сообщает soccer.ru.

По данным источника издания, футболист хочет воссоединиться в самарском клубе со своим братом Владиславом Шитовым, который выступает за "Крылья" на правах аренды.

Команда из Самары рассматривает как вариант аренды, так и полноценного трансфера Виталия. У полузащитника также есть предложения от других клубов РПЛ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5