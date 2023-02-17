"Крылья Советов" интересуются полузащитником "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Виталий Шитов может перейти в "Крылья Советов", сообщает soccer.ru.
По данным источника издания, футболист хочет воссоединиться в самарском клубе со своим братом Владиславом Шитовым, который выступает за "Крылья" на правах аренды.
Команда из Самары рассматривает как вариант аренды, так и полноценного трансфера Виталия. У полузащитника также есть предложения от других клубов РПЛ.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?