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Страхование Финансы

"Росгосстрах" награжден за высочайший уровень развития агентских продаж

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СК "Росгосстрах" получила награду "BestSeller" за высочайший уровень развития агентского канала продаж. Диплом вручен Юлии Шабановой, руководителю блока агентских и офисных продаж СК "Росгосстрах", на конференции "InsurSelling-2023. Продажи страхования — эволюция и адаптация" 21 февраля в Москве.

"Росгосстрах" является одной из ведущих агентских компаний и постоянно развивает свой ключевой канал продаж, где работает свыше 30 тысяч человек. Страховые агенты "Росгосстраха" работают с самым широким спектром страховых продуктов по любым направлениям: страхование имущества, автострахование, страхование жизни и здоровья и т. д. Сегодня агенты компании имеют все технологические возможности для работы в удобном для них формате, могут оформить договор как дистанционно, находясь за десятки километров от клиента, так и при очной встрече со страхователем — даже в общественном транспорте.

"В периоды любых экономических катаклизмов агентские сети в страховом бизнесе по всему миру позволяют компаниям поддерживать стабильность. Так и в "Росгосстрахе", несмотря на сложный во всех сферах 2022 год, розничный канал продаж компании показал неплохие результаты во флагманском для нас направлении — страховании имущества частных квартир и домов (ИФЛ)", — прокомментировала Юлия Шабанова.

Опрос агентов "Росгосстраха", проводившийся в 2022 году, показал, что они высоко ценят сотрудничество с одним из лидеров российского страхового рынка и удовлетворены условиями взаимовыгодного сотрудничества. 47% участников опроса рассказали, что сотрудничают с "Росгосстрахом" уже более 10 лет.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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