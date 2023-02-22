"Росгосстрах" награжден за высочайший уровень развития агентских продаж

СК "Росгосстрах" получила награду "BestSeller" за высочайший уровень развития агентского канала продаж. Диплом вручен Юлии Шабановой, руководителю блока агентских и офисных продаж СК "Росгосстрах", на конференции "InsurSelling-2023. Продажи страхования — эволюция и адаптация" 21 февраля в Москве.
"Росгосстрах" является одной из ведущих агентских компаний и постоянно развивает свой ключевой канал продаж, где работает свыше 30 тысяч человек. Страховые агенты "Росгосстраха" работают с самым широким спектром страховых продуктов по любым направлениям: страхование имущества, автострахование, страхование жизни и здоровья и т. д. Сегодня агенты компании имеют все технологические возможности для работы в удобном для них формате, могут оформить договор как дистанционно, находясь за десятки километров от клиента, так и при очной встрече со страхователем — даже в общественном транспорте.
"В периоды любых экономических катаклизмов агентские сети в страховом бизнесе по всему миру позволяют компаниям поддерживать стабильность. Так и в "Росгосстрахе", несмотря на сложный во всех сферах 2022 год, розничный канал продаж компании показал неплохие результаты во флагманском для нас направлении — страховании имущества частных квартир и домов (ИФЛ)", — прокомментировала Юлия Шабанова.
Опрос агентов "Росгосстраха", проводившийся в 2022 году, показал, что они высоко ценят сотрудничество с одним из лидеров российского страхового рынка и удовлетворены условиями взаимовыгодного сотрудничества. 47% участников опроса рассказали, что сотрудничают с "Росгосстрахом" уже более 10 лет.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.