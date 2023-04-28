Биотехнология Микрозим ® поможет привести водоемы в порядок

Приближается летняя пора. Солнце, воздух и вода ждут нас. Активный отдых на берегу реки, озера, купание — летом необходимо максимально использовать эту возможность для того, чтобы укрепить свое здоровье.

Cпеша в жаркий день к прохладной глади пруда, озера знаем ли мы, что таит в себе с виду чистая вода?

Cтоки, взвеси, моющие средства, нефтепродукты, металлы, микроорганизмы — далеко не полный перечень веществ, которые люди отправляют в водоемы. Частое явление — запрещенные для купания по причине несоответствия воды санитарным нормам водоемы.

Заболоченное озеро до применения биотехнологии Микрозим®

Что может предложить наука для очистки водоемов от загрязнений, с которыми природа, увы, не справляется?

Биопрепарат для очистки и восстановления биологического баланса закрытых, слаботочных и проточных водоемов Микрозим® Понд Трит® — это научно составленное сообщество выделенных из водоемов и почв естественных строго сапрофитных непатогенных генетически не модифицированных микроорганизмов. Они обладают естественной способностью целенаправленно очищать воду и донные отложения любого водоема от широкого спектра загрязнений, начиная от покрывающего дно водоема донного ила и заканчивая растворенными в воде веществами: нефтепродуктами, моющими средствами, органикой, взвесями. Входящие в состав биопрепарата бактерии безвредны для человека, животных, рыб, водной флоры и фауны. Но самое важное — биопрепарат Микрозим® Понд Трит® быстро и надежно очистит воду от вредных микроорганизмов, присутствие которых в водоеме служит для санэпидстанции основанием для запрета на купание. После обработки водоема биопрепаратом их количество будет в несколько раз ниже нормы.

Заболоченное озеро до применения биотехнологии Микрозим®

Что дает обработка водоема биопрепаратом Микрозим® Понд Трит®?

— Качество воды приводится в норму по показателям СанПин "Охрана поверхностных вод", включая микробиологические показатели и нефтепродукты.

— Восстанавливается чистота и прозрачность воды.

— Устраняются посторонние запахи от воды, например, запах нефтепродуктов.

— Устраняются вспышки "цветения воды" (сине-зеленых водорослей).

— Водоем полностью очищается от зеленой нитчатой водоросли (тины), или ряски.

— Количество донного ила за один теплый сезон уменьшается не менее, чем на 40%, открывается твердое дно, вскрываются заиленные родники.

— Интенсифицируется самоочищение воды.

— Создаются благоприятные условия для жизни и размножения рыбы.

Заболоченное озеро после применения биотехнологии Микрозим®

Важным преимуществом биологической очистки водоемов с применением биопрепарата Микрозим® Понд Трит® является эффективная очистка воды и донных отложений водоема, достигаемая оперативно, без разрушения сложившейся экосистемы водоема.

Ежегодная обработка водоемов биопрепаратом Микрозим® Понд Трит® позволит не сорвать ни один купальный сезон. А состояние водоемов как в экологическом, так и в эстетическом аспектах год от года будет только улучшаться.

Ларченко Виктор Валентинович

технический директор

ООО "РСЭ-трейдинг-МИКРОЗИМ"