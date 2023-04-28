Биотехнология Микрозим ® поможет привести водоемы в порядок

Приближается летняя пора. Солнце, воздух и вода ждут нас. Активный отдых на берегу реки, озера, купание — летом необходимо максимально использовать эту возможность для того, чтобы укрепить свое здоровье.
Cпеша в жаркий день к прохладной глади пруда, озера знаем ли мы, что таит в себе с виду чистая вода?
Cтоки, взвеси, моющие средства, нефтепродукты, металлы, микроорганизмы — далеко не полный перечень веществ, которые люди отправляют в водоемы. Частое явление — запрещенные для купания по причине несоответствия воды санитарным нормам водоемы.
Что может предложить наука для очистки водоемов от загрязнений, с которыми природа, увы, не справляется?
Биопрепарат для очистки и восстановления биологического баланса закрытых, слаботочных и проточных водоемов Микрозим® Понд Трит® — это научно составленное сообщество выделенных из водоемов и почв естественных строго сапрофитных непатогенных генетически не модифицированных микроорганизмов. Они обладают естественной способностью целенаправленно очищать воду и донные отложения любого водоема от широкого спектра загрязнений, начиная от покрывающего дно водоема донного ила и заканчивая растворенными в воде веществами: нефтепродуктами, моющими средствами, органикой, взвесями. Входящие в состав биопрепарата бактерии безвредны для человека, животных, рыб, водной флоры и фауны. Но самое важное — биопрепарат Микрозим® Понд Трит® быстро и надежно очистит воду от вредных микроорганизмов, присутствие которых в водоеме служит для санэпидстанции основанием для запрета на купание. После обработки водоема биопрепаратом их количество будет в несколько раз ниже нормы.
Что дает обработка водоема биопрепаратом Микрозим® Понд Трит®?
— Качество воды приводится в норму по показателям СанПин "Охрана поверхностных вод", включая микробиологические показатели и нефтепродукты.
— Восстанавливается чистота и прозрачность воды.
— Устраняются посторонние запахи от воды, например, запах нефтепродуктов.
— Устраняются вспышки "цветения воды" (сине-зеленых водорослей).
— Водоем полностью очищается от зеленой нитчатой водоросли (тины), или ряски.
— Количество донного ила за один теплый сезон уменьшается не менее, чем на 40%, открывается твердое дно, вскрываются заиленные родники.
— Интенсифицируется самоочищение воды.
— Создаются благоприятные условия для жизни и размножения рыбы.
Важным преимуществом биологической очистки водоемов с применением биопрепарата Микрозим® Понд Трит® является эффективная очистка воды и донных отложений водоема, достигаемая оперативно, без разрушения сложившейся экосистемы водоема.
Ежегодная обработка водоемов биопрепаратом Микрозим® Понд Трит® позволит не сорвать ни один купальный сезон. А состояние водоемов как в экологическом, так и в эстетическом аспектах год от года будет только улучшаться.
Ларченко Виктор Валентинович
технический директор
ООО "РСЭ-трейдинг-МИКРОЗИМ"
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами