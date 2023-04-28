"Единая Россия" в пятый раз провела международную патриотическую акцию "Диктант Победы"

Центральной площадкой "Диктанта Победы" традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В режиме телемоста к ней подключились площадки акции в Кингиссепе, Париже, Волгограде и на Эльбрусе.

Участие в "Диктанте Победы" является настоящим гражданским поступком, а также это достойный способ отдать дань памяти и уважения победителям в жестокой борьбе с опасным врагом - с нацистской Германией, отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе торжественного старта акции.

"Подвиг поколения победителя, мужество, отвага наших отцов и дедов напоминают нам о непреходящей ценности патриотизма, учат никогда не отступать перед лицом врага и нести ответственность за настоящее и будущее нашего великого Отечества", - сказал он.

Сергей Нарышкин выразил глубокую благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны и пожелал, чтобы "Диктант Победы" мотивировал всех его участников на дальнейшее изучение богатой многовековой истории России.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе телемоста из Кингисеппа, отметил, что "Диктант Победы" - не только про знания о Великой Отечественной войне.

"Это своеобразный мост памяти о беспримерном подвиге наших солдат, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, о тружениках тылы, о тружениках народного хозяйства, которые восстанавливали нашу страну в послевоенные годы", - подчеркнул он.

Андрей Турчак сообщил, что впервые для участия в "Диктанте Победы" более 300 площадок открыты в новых регионах - Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Также он принял участие в зажжении Вечного Огня на мемориале "Роща Пятисот".

Координатор партпроекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн обратил внимание на то, что с каждым годом число участников акции растёт. В этом году его писали на многих знаковых площадках в парке "Патриот", на Острове Земли, в детском центре "Орлёнок", в Дербентской крепости, в космосе на Международной космической станции и даже на высоте 10 тысяч метров - его написали пассажиры "южного" рейса авиакомпании "Ямал".

"Сегодня "Диктант Победы" писали в городах и в сёлах, на судах и арктических станциях, железнодорожных вокзалах и в аэропортах, на плавучей станции АТС. Первый этап "Диктанта Победы" в дальневосточных регионах написали более чем на 1700 площадках", - рассказал он.

В свою очередь народный артист России Владимир Машков напомнил о том, что во время войны русский народ показал такой пример любви к Родине, самопожертвования и твёрдости духа, которого ещё не знал мир.

"Спасая себя, русские спасли человечество от нацистской угрозы. И помогло им не превосходство их оружия, а превосходство их духа. Об этом мы все должны помнить", - процитировал он политика Франклина Рузвельта.

"Я хочу вам пожелать успеха. Там, где слово, там память. А память побеждает смерть", - заключил артист.

Самарская область стала второй в стране по количество площадок "Диктанта Победы". В этом году в регионе организовано более 1200 пунктов проведения акции общей вместимостью свыше 50 тысяч человек. Центральной площадкой акции в этом году стал Региональный штаб комитета семей воинов Отечества Самарской области, расположенный на базе Окружного Дома Офицеров Самарского гарнизона. Земляков, которые решили проверить свои знания истории и основных событий Великой Отечественной войны, приветствовали глава региона, член Бюро высшего совета партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров и писатель Юрий Поляков.

Приветствуя участников акции, которая за пять лет проведения уже стала всенародной, Секретарь реготделения партии отметил, что сегодня как никогда важно сохранить историческую правду, память о событиях Великой Отечественной войны, о героях фронта и тыла.

"Диктант Победы пишут люди по всей стране и в десятках зарубежных государств, которые понимают значение Великой Отечественной войны, вклад советского, российского народа в разгром фашизма, бережно, с уважением и благодарностью относятся к нашей совместной истории", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно было и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Участникам в течение 45 минут нужно было выполнить 25 заданий, 20 - на общую военно-историческую тему и пять - на региональную тематику. В этом году в Диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, "Диктант Победы" даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.