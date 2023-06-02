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В Самаре отметили День защиты детей

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Организовать праздник для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помогли активисты проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия" в Самарской области и социально ответственный бизнес.

В семейном ресторане "Смородина" было радостно, звонко, душевно и многолюдно. Создать праздничное настроение и отметить первый день лета воспитанникам Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей им. Б.П.Фролова, социальных учреждений "Ровесник", "Иволга" помогли  активисты партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области, представители молодежной общественной организации "Поколение-2020", представители Министерства социально-демографической политики, Управления МВД России по г. Самаре.

Песни под гитару и веселые старты, танцевальные и вокальные номера, веселые аниматоры и музыканты, а также подарки, призы и море улыбок - так отметили Международный день защиты детей в семейном ресторане. Насыщенные концертно-игровые, анимационные программы  и  праздничный обед пришлись по вкусу ребятам разного возраста, их педагогам, кураторам и почетным гостям.

"Нам, взрослым, очень хочется, чтобы не только 1 июня мы говорили о детях, счастье, улыбках и радости. Мы обещаем, наши дорогие ребята, что сделаем все возможное (и даже невозможное!), чтобы ваша жизнь была счастливой, удачной, успешной. Еще несколько слов я хотела бы сказать тем замечательным взрослым, которые делают такие праздники. Вы достойны похвал и аплодисментов, но мне кажется, что вам это не нужно, потому что счастливые глаза детей - лучшая награда", - отметила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы, координатор партийного проекта "Крепкая семья" по Самарской области Марина Сидухина.

С первым днем лета поздравил ребят начальник Управления МВД России по Самаре, полковник полиции Дмитрий Урюпин: "Ребятам и девчатам хочу пожелать как можно дольше оставаться в счастливой волшебной стране под названием детство".

"Несмотря на все сложные жизненные обстоятельства, которые есть у воспитанников сейчас и могут сложиться в дальнейшем, мы хотим, чтобы они смотрели вперед уверенно и никогда даже не думали о  том, чтобы оказаться в зоне низкой социальной ответственности. Мы стараемся помочь и сделать необходимое для того, чтобы у каждого из вас была яркая, насыщенная жизнь, чтобы каждый из вас имел семью", - пожелал ребятам идейный вдохновитель и  председатель координационного совета ММОД "Поколение 2020" Дмитрий Шмелев.

Директор социального центра  "Ровесник" Надежда Столярова поблагодарила всех участников и организаторов мероприятия, вручила ответные памятные подарки от воспитанников центра.

Напомним, мероприятие организовано межрегиональным молодежным общественным движением "Поколение-2020" совместно с благотворительным фондом им. Д.И.Козлова в рамках проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия".

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