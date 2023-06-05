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Музеи и выставки Культура

В Этнопарке дружбы народов отметят День России

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 11 июня, в Этнопарке дружбы народов в Самаре пройдет тематическая программа в честь Дня России.

В программе:

— 11:00 — 20:00 — мини-экскурсии в национальных подворьях;

— 13:00 — 16:00 — интерактивная программа для детей — игры и конкурсы;

— акция "Нарисуем вместе флаг России";

— мастер-классы;

— 16:00 — 17:30 — концерт (силовое шоу "Витязи", представление театра мод "Ольга", выступление хореографического коллектива "Островок", ансамбля русской и мордовской песни "Вияна", ансамбля русской песни "Гуляночка").

Вход на территорию парка платный: 400 руб. — взрослый билет, 300 руб. — льготный.

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