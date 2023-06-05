В Этнопарке дружбы народов отметят День России

В воскресенье, 11 июня, в Этнопарке дружбы народов в Самаре пройдет тематическая программа в честь Дня России.
В программе:
— 11:00 — 20:00 — мини-экскурсии в национальных подворьях;
— 13:00 — 16:00 — интерактивная программа для детей — игры и конкурсы;
— акция "Нарисуем вместе флаг России";
— мастер-классы;
— 16:00 — 17:30 — концерт (силовое шоу "Витязи", представление театра мод "Ольга", выступление хореографического коллектива "Островок", ансамбля русской и мордовской песни "Вияна", ансамбля русской песни "Гуляночка").
Вход на территорию парка платный: 400 руб. — взрослый билет, 300 руб. — льготный.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
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