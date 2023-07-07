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В первом полугодии выдачи автокредитов в Самарской области превысили 1,2 млрд рублей

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом полугодии 2023 года ВТБ в Самарской области увеличил выдачи автокредитов до 1,2 млрд рублей, что на 21% превышает результаты аналогичного периода рекордного 2021 года и в 4 раза 2022 года. С января по июнь жители региона оформили в банке около 1,3 тыс. сделок на приобретение автомобиля.

В июне объем кредитования населения Самарской области на покупку личного транспорта превысил 400 млн рублей, что в полтора раза выше выдач предыдущего месяца и в 2,5 раза июня 2021 года. В первый месяц лета дистанционно и в офисах банка было оформлено 366 автомобилей в кредит.Средний размер одного кредита в губернии в июне составил 1,1 млн рублей, увеличившись на 29% с начала года.

В Приволжском федеральном округе в июне ВТБ было реализовано 3,5 тысячи сделок на покупку машин на 3,9 млрд рублей. За шесть месяцев жители ПФО приобрели с помощью займов ВТБ 13,5 тысяч автомобилей на 14,2 млрд рублей.

"Мы наблюдаем восстановление автомобильного рынка, что отражается на кратном увеличении объемов продаж автокредитования. Факторами роста являются отложенный спрос прошлого года и появление новых отечественных и иностранных брендов в автосалонах. Спрос заемщиков смещается в сторону автомобилей с пробегом. В июне доля таких транспортных средств в структуре продаж ВТБ в Самарской области достигла почти 50%. Поддержку сегменту оказывают увеличение доли официальных дилеров на вторичном рынке, подключение новых партнеров и появление финансовых инструментов, позволяющих приобрести машину оперативно и безопасно", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

По его словам, в июне с точки зрения марок наибольшей популярностью у клиентов ВТБ в регионе пользовались автомобили Lada — c ними в первый месяц лета банк провел около четверти кредитных сделок. Далее в списке следуют Changan с долей в выдачах 10,5%, Omoda — 8,1% и Hyundai — 7,2% сделок. Замыкает пятерку Kia с долей в 6,9%.

В целом по стране клиенты ВТБ в июне также заключили рекордное количество сделок на приобретение автомобилей — более 14 тысяч на сумму около 17,5 млрд рублей. Это на 20% превышает результат мая. Всего с начала года банк оформил 53,8 тысяч автокредитов на сумму более 66 млрд рублей, в 2,5 раза "обогнав" результат первого полугодия 2022 года и на 42% — 2021 года.

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