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Опрос РСХБ: 40% россиян готовы за один раз съесть полкило шашлыка (и даже больше)

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К открытию "шашлычного" сезона Россельхозбанк провёл опрос и выяснил, что: любимое мясо россиян — свинина с 43% голосов, самостоятельно его готовят 69%, главная "добавка" — хорошая компания — 29%, а 40% верят в свою возможность съесть от 500 грамм и более, верхнего предела нет.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Тоже могут быть шашлыком

Опрос показал, из какого мяса, по мнению россиян, получаются самые вкусные, сочные, ароматные шашлыки. Им оказалась свинина, за которую проголосовали 43% респондентов. На втором месте, вопреки ожиданиям, оказалась птица: курица и индейка. Такой вариант набрал почти пятую часть голосов (19%). Чуть отстала баранина — 17%, затем говядина с 11%. Шашлык из сёмги, форели, осетрины и других видов рыбы выбрали 5%.

А вот ещё 5,5% респондентов заявили, что если и есть шашлык, то только из овощей или грибов.

Папа может!

В вопросе приготовления шашлыка борьбы среди ответов не получилось: 69% не доверяют такое важное дело никому постороннему и готовят их с нуля сами или с семьей, ведь "так вкуснее". Лишь каждый десятый признался, что ему не хочется выбирать мясо и копаться в углях, поэтому он покупает готовое блюдо. А вот каждый пятый занял компромиссную позицию между двумя полюсами: 20,6% респондентов приобретают уже замаринованное мясо, экономя время, но в удовольствии разжигания костра и жарки мяса отказать себе не могут. Мясо покупают на рынках, в магазинах и супермаркетах или на маркетплейсах.

А поговорить?

В качестве главного дополнительного ингредиента, который должен сделать шашлык ещё вкуснее, россияне назвали… приятную компанию. Этот вариант набрал 29% голосов.

Присутствие близких людей оказалась гораздо важнее всех кулинарных изысков: ароматного соуса (26%), поджаренных овощей (16%), колечек нежного лука (14%), сочных грибов (5%) и даже бокала хорошего вина (9%).

Человек обладает безграничным потенциалом

Большинство опрошенных считают, что если учтены все вышеперечисленные условия: подобрано нужное мясо, блюдо заботливо приготовлено собственными руками для любимых людей, — то такого шашлыка можно съесть столько, сколько душе угодно.

"Предела нет", — абсолютно честно сказали 40% россиян. Четверть за раз готовы съесть максимум 350 граммов, каждый пятый — не более 200 граммов, а 12% могут осилить до полкило.

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