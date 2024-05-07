ВТБ раскрыл самарским студентам актуальные тренды в теме финансовой безопасности

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин провел в Самаре цикл мастер-классов по финансовой безопасности для студентов ведущих региональных вузов. Осенью банк продолжит работу с вузами в рамках расширенной программы, рассчитанной на более глубокое погружение в тему и самостоятельную работу студентов по предлагаемым проектам.

Около 300 студентов Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) и Самарского университета им. Королева посетили мастер-классы ВТБ "Финансовая безопасность и противодействие мошенничеству", организованные на площадках вузов. Владимир Хоткин рассказал об актуальных трендах и основных методах, которые используют финансовые мошенники: телефонные звонки с использованием социальной инженерии, фишинг, хищение средств с помощью SMS и сообщений в мессенджерах и социальных сетях, фейковые аккаунты в мессенджерах, фальшивые ссылки, сайты и приложения, а также использование голосовых дипфейков, когда злоумышленники подделывают голоса родных жертвы.

"Знания основ финансовой безопасности необходимы любому, а для будущих айтишников, экономистов и маркетологов они важны не только для личного пользования, но и с профессиональной точки зрения, — отметил Владимир Хоткин. — Нам важно максимально широко и доступно информировать клиентов и акционеров о методах мошенников. Основной методикой борьбы с мошенническими звонками стало отслеживание номеров и трафика злоумышленников и блокировка телефонных номеров у операторов связи. Сегодня к борьбе с мошенничеством подключены и технологии искусственного интеллекта. Они задействованы во всех процессах банка: встроены в антифрод-решения, в кредитный скоринг, оценку риска, возвратности кредита, склонности клиента к покупке или попаданию под влияние мошенников и т. д. При этом важным и эффективным способом противодействия финансовым мошенникам остается внимательность и осведомленность самого клиента".

"ВТБ в Самарской области активно взаимодействует с региональными вузами, — комментирует единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент Максим Папков. — Это не только организация мастер-классов с участием федеральных спикеров или активности в период проведения ярмарок вакансий. Мы реализуем в Самарской области проект "Банковская школа ВТБ", участниками которого являются профильные экономические вузы. Совместно с вузами развиваем кампусные проекты на базе карты жителя Самарской области. Мы видим активную и неравнодушную позицию руководства вузов, которые поддерживают актуальную повестку, привлекают на свои площадки интересных спикеров, проводят форумы и конференции. Уверен, что впереди у нас еще большое количество совместных проектов".

Проректор по проектной деятельности и цифровому развитию ПГУТИ Николай Балыков подчеркнул своевременность встречи представителей ВТБ со студентами. "Мастер-класс о финансовой грамотности от профессионалов Банка ВТБ важен по ряду причин. Во-первых, тема борьбы с мошенничеством как никогда актуальна. Со времен великого комбинатора, который, как известно, знал четыреста сравнительно честных способов отъема денег у населения, прошло почти 100 лет. Развитие технологий оказания финансовых услуг населению дает новые инструменты и мошенникам. Граждан нужно обучать как правильно и безопасно пользоваться цифровыми технологиями 21 века. Во-вторых, отмечу, что такой мастер-класс проводят специалисты одного из системно значимых банков России. Для ПГУТИ важно, что индустриальные партнеры вуза готовы обучать и просвещать наших студентов и сотрудникам по самым современным темам".

"Мошенничество с использованием современных информационных технологий в последние годы получило широкое распространение. Жертвой мошенников может стать кто угодно. Поэтому так важно вести просветительскую работу. Рассказывать о тех мошеннических схемах, к которым прибегают злоумышленники, учить молодежь критически мыслить и принимать правильные решения", — отметила Светлана Морозова, начальник отдела по взаимодействию с работодателями Самарского университета им. Королёва.

По итогам 2023 года ВТБ впервые за четыре года зафиксировал снижение атак мошенников на розничных клиентов — на 16% по отношению к 2022 году. Среди новых трендов прошлого года — звонки мошенников потенциальным жертвам через мессенджеры. Чтобы определить преступников прямо во время входящего вызова, можно подключить бесплатный определитель номера. В ВТБ Онлайн сервис находится в настройках профиля, в разделе безопасность. Он эффективно выявляет источник входящего вызова как при звонках через сотовую, стационарную связь, так в мессенджерах.