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В Новикомбанке прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Победы

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Праздничные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись в Новикомбанке. Многие из акций, выражающих важность сохранения исторической памяти и связи поколений, стали традиционными.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Накануне 9 мая руководители и сотрудники банка возложили цветы к памятнику, установленному в честь работников фабрики "Красные текстильщики", погибших в годы Великой Отечественной войны.

Возложение красных гвоздик к подножию мемориала уже стало традицией. Торжественная церемония состоялась в Москве на Якиманской набережной, где расположен один из офисов Новикомбанка. Мероприятие сопровождалось минутой молчания в знак памяти о бессмертном подвиге героев, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины.

Также сотрудники почтили память воевавших на фронте родных и близких, присоединившись к всенародной акции "Бессмертный полк", которая прошла в онлайн-формате. Фотографии и истории родственников-героев были размещены на корпоративном портале Новикомбанка, а видеоматериалы об участниках Великой Отечественной войны транслировались в офисах банка в предпраздничные дни.

Еще один всероссийский проект с участием Новикомбанка — создание исторического депозитария "Лица Победы", который формируется в Музее Победы с 2019 года. В интерактивный раздел героев Госкорпорации Ростех сотрудники банка внесли сведения о членах своих семей — ветеранах Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Кроме того, банк принял участие в традиционной акции "Георгиевская ленточка", любой сотрудник мог получить символ Победы в офисе Новикомбанка.

Поклонники художественного слова проявили себя в конкурсе чтецов "Этот День Победы!". В исполнении конкурсантов — детей и взрослых — прозвучали стихи Роберта Рождественского, Риммы Казаковой, Владимира Высоцкого и других поэтов о судьбах людей, об их мужестве и силе духа в военные годы.

Принимая во внимание, что важно не только помнить воинов прошлого, но и чтить героев настоящего, которые защищают рубежи нашей родины в зоне СВО, Новикомбанк ко Дню Победы объявил новый сбор для помощи фонду "Своих не бросаем". В рамках акции сотрудники банка передали бойцам из госпиталей Москвы и Подмосковья, ЛНР, ДНР и других регионов страны сезонные вещи и перевели пожертвования, необходимые для их дальнейшего лечения и реабилитации.

"Для коллектива Новикомбанка участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 мая, выходит далеко за пределы корпоративной культуры. День Победы — это особенный праздник для каждой семьи в России, ведь нет такого дома, где не было бы своего героя. Сплочение людей в этот день, поддержка патриотических инициатив служит поводом для укрепления национальной гордости. Поистине народный праздник демонстрирует, как важно и впредь быть верными заветам наших предков, быть достойными тех ратных, трудовых и нравственных поступков, которые они совершили", — подчеркнула директор Департамента по работе с персоналом Новикомбанка Елена Кузьмакова.

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