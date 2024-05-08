ВТБ: в апреле рост рынка ипотеки в России замедлился

В апреле продажи ипотеки в России составили 455 млрд рублей, увеличившись на 2% к марту текущего года и показав снижение на 20% к апрелю прошлого года. Тренд обусловлен высоким уровнем ключевой ставки и первого взноса по основной госпрограмме. Всего по итогам первых четырех месяцев заемщики получили на покупку жилья порядка 1,5 трлн рублей — на 18% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В Самарской области в апреле ипотеку оформили почти 500 клиентов более чем на 1,8 млрд рублей — это выше апрельских показателей 2023 года на 20%. Средний размер одного кредита составил 3,8 млн рублей. В целом за январь–апрель продажи ипотеки ВТБ в регионе превысили 5,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результат вырос более чем на 20%, что связано с увеличением спроса заемщиков банка на госпрограммы с начала весны. Более половины всех ипотечных кредитов (54%), выданных в январе — апреле этого года, пришлось на льготные госпрограммы. Чаще всего клиенты банка выбирали "Семейную ипотеку".

В Приволжском федеральном округе ВТБ увеличил объемы выдач жилищных кредитов по итогам первых четырёх месяцев года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 23% до 24,1 млрд рублей. Регионы-лидеры по объему выдач — Республики Татарстан (13,6 млрд рублей), Башкортостан (8,4 млрд рублей), Пермский край (5,4 млрд рублей), Самарская и Нижегородская области (5,3 млрд рублей и 4,6 млрд рублей соответственно). В рамках федерального округа на льготные госпрограммы пришлось 64% всех ипотечных выдач. "Семейную ипотеку" в ВТБ оформили 4,1 тысяча жителей ПФО на общую сумму 18,4 млрд рублей. Программой "Ипотека с господдержкой 2020" воспользовались 2,7 тыс волжан, получив на покупку жилья 10,2 млрд рублей. Представители ИТ-индустрии с начала года привлекли через ВТБ 4,8 млрд рублей на улучшение жилищных условий.

"Высокая ключевая ставка и повышенный первый взнос по господдержке в совокупности с новой риск-политикой ЦБ РФ постепенно замедляют рынок ипотеки. По нашим подсчетам, в начале года выдачи снизились уже почти на 20% к прошлому году. Но в ближайшие два месяца тренд может измениться — заемщики ждут завершения льготной программы со ставкой 8%, так что май–июнь могут стать аномальными с точки зрения спроса. Итоговый объем выдач в первом полугодии может приблизиться к 2,8 трлн рублей, что сократит отставание от результатов прошлого года до 7%. Однако затем спрос на жилищные кредиты вновь будет снижаться, что повлияет на общие показатели по итогам года", — прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

За январь–апрель продажи ипотеки ВТБ в России составили почти 392 млрд рублей, что на 20% выше результата за аналогичный период 2023 года. В рамках льготных программ ВТБ в январе–апреле провел около 70% сделок от общего числа сделок. Чаще всего клиенты выбирали "семейную ипотеку". По ней банк провел почти 23 тысячи сделок на 124 млрд рублей. "Ипотеку с господдержкой-2020" оформили около 15,3 тысячи заемщиков на 61,6 млрд рублей.