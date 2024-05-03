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Новикомбанк обновил категории повышенного кешбэка

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опорный банк Госкорпорации Ростех актуализировал категории товаров, по которым можно получить повышенный кешбэк. С 1 мая по 30 июня держатели социально-платежных карт Новикомбанка могут вернуть до 7% за покупки по четырем из семи новых категорий.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Новикомбанк внимательно следит за тратами своих клиентов и в соответствии с сезонным спросом регулярно изменяет категории товаров, за покупку которых можно получить повышенный кешбэк от 5% до 7%. Так, с 1 мая возрат в размере 5% от стоимости предусмотрен за покупку железнодорожных билетов, фастфуда, приобретения товаров в аптеках, кино, салонах красоты и при оплате образовательных услуг. За оплату топлива и покупки в магазинах и кафе на АЗС можно вернуть 7% от потраченной суммы. Обновленный перечень категорий действует до 30 июня 2024 года.

Категории повышенного кешбэка можно самостоятельно выбрать в мобильном приложении и интернет-банке Новикомбанка. Для этого на главной странице нужно открыть раздел "Кэшбэк и бонусы", перейти во вкладку "Новые избранные категории", выбрать четыре категории из семи предложенных и нажать кнопку "Сохранить". Информация об избранных категориях и сумме начисленного кешбэка доступна на вкладке "Аналитика".

Подключить программу лояльности "Кешбэк" к одной или нескольким картам Новикомбанка можно в мобильном приложении, интернет-банке, контакт-центре, офисе или через персонального менеджера в организации, являющейся зарплатным партнером банка.

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