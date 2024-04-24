Самарцы с мая смогут дистанционно оформить ипотеку в Крыму

В мае клиенты ВТБ смогут получить ипотеку на покупку жилья в Крыму. Провести сделку можно будет дистанционно из любого региона или в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте.

Расширение присутствия в регионах — один из стратегических приоритетов ВТБ. Банк планирует удвоить охват физических каналов и расширить для миллионов новых клиентов доступность своих продуктов и услуг, в том числе — ипотеки.

Уже в мае банк начнет выдавать кредиты на жилье еще в пяти регионах: в Крыму, Карачаево-Черкессии, Калмыкии, Ингушетии и Тыве. Одновременно ВТБ минимизирует документы для выхода на сделку, сократив их число почти на 20 позиций, а в августе сделает доступной ипотеку для иностранных граждан.

Банк продолжит расширять и функционал розничной сети, добавляя в ее линейку возможность выдать ипотеку. В начале второго полугодия число отделений, где можно оформить жилищные кредиты ВТБ, вырастет более чем в 3 раза и превысит 500 точек, а к концу года ипотека будет доступна во всех офисах банка.

"Сегодня основной способ покупки недвижимости — ипотека, и в развитии этого инструмента мы видим одну из наших социальных задач. Мы стремимся быть ближе к потенциальным заемщикам, повышать для них доступность кредитования и учитывать потребности жителей разных регионов страны. В ближайшее время получить у нас ипотеку можно будет на жилье еще в пяти регионах. Среди них — стратегический для государства Крым. Провести сделки можно будет в нескольких офисах РНКБ в 4 городах полуострова, в наших ближайших к региону отделениях или полностью дистанционно", — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.