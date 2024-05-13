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ИТ Транспорт и связь

Две трети организаций уже применяют ИИ в тестовом режиме

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 2030 года Россия планирует войти в число стран, задающих собственные тренды развития ИИ. Внедрение и применение его во всех ключевых отраслях экономики и социальной сфере даст совокупный прирост ВВП более 11 трлн рублей. В Самарской области ИТ-компании используют ИИ в работе с целью изучения и оценки его возможностей.

"Согласно данным статистики, в России в половине случаев речь идет о различных видах промышленного ПО, включая системы автоматизированного проектирования и управления процессами, — говорит заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. — Более четверти (27%) организаций по всей стране применяют ИИ наряду с технологиями Интернета вещей, 38% — в связке с коммуникационными сервисами, обеспечивающими взаимодействие с клиентами и решение маркетинговых задач".
Развитие технологий ИИ как драйвера ускоренного роста экономики страны находится в фокусе внимания вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он обеспечил ускоренные темпы цифровизации страны.
Это касается в том числе обеспечения интернетом населенных пунктов, даже самых малочисленных и удаленных. А также это массовый переход социально значимых услуг в электронный вид. Сегодня портал Госуслуг предоставляет сервисы более чем 115 миллионам россиян.
Кроме этого, была разработана и внедрена в деятельность органов госвласти единая цифровая платформа Гостех. Она служит оптимизации затрат ведомств на создание информсистем.
Несмотря на санкционное давление, IT-отрасль развивалась опережающими темпами — ее вклад в ВВП по итогам года достиг почти 2%, объем реализованных продуктов и услуг вырос в 2,5 раза и составил 3,1 трлн руб.
Все целевые показатели национальной цели "Цифровая трансформация", установленной президентом, перевыполнены. Сейчас сформированы технологические заделы и вся необходимая база для перехода к нацпроекту "Экономика данных".

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