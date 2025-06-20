"Юнион" признана одной из лучших HR-платформ в России по итогам двух отраслевых премий

Платформа для автоматизации рекрутмента "Юнион" (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг Т1) выиграла "Гран-при" в номинациях "Лучшая ATS (система управления кандидатами)" премии Recruitment Awards 2025 и "HR TECH-платформа года в области рекрутмента" премии "Цифровая пирамида 2025".

Оценка проводилась профильным жюри с учётом масштабов использования, степени зрелости технологических решений, востребованности на рынке и реального влияния продукта на эффективность найма в компаниях. Сегодня "Юнион" используют более 1700 рекрутеров, общее число аккаунтов — свыше 3000. Платформа успешно используется как в коммерческом, так и в государственном секторе.

Обе премии являются значимыми для отрасли и служат ориентиром для технологического развития рынка управления персоналом. "Цифровая пирамида" охватывает крупнейшие цифровые практики в HR и фокусируется на системных продуктах, способных масштабироваться в корпоративной среде. Recruitment Awards уделяет особое внимание эффективности рекрутинговых решений — удобству интерфейса, аналитическим возможностям, скорости закрытия вакансий и гибкости настройки под бизнес-задачи.

"Наша задача — не просто заменить зарубежные решения, а построить технологичную платформу, которая действительно закрывает потребности бизнеса. Сегодня "Юнион" помогает рекрутерам и HR-отделам по всей стране нанимать быстрее, прозрачнее и с меньшими затратами. Мы внедрили функцию мультивакансий, интегрировали продукт с телефонией, запустили инструменты визуализации и конфиденциального подбора, а также развиваем модули на базе ИИ. Внешняя оценка нашей работы очень важна для понимания дальнейшей стратегии, и мы благодарны экспертному сообществу за признание", — комментирует Виктор Финк, директор HR-платформы для автоматизации рекрутмента "Юнион".