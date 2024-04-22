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РСХБ выдал 247 млрд рублей по сельской ипотеке

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала запуска сельской ипотеки в России при активном участии РСХБ было оформлено более четверти триллиона ипотечных кредитов. Благодаря чему, 102 тыс. семей решили свой жилищный вопрос. Об этом рассказала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Юлия Деменюк на заседании Совета по вопросам жилищного строительства при Совете Федерации.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Лидерами по предоставлению ипотечных кредитов, предоставленных гражданам в первом квартале 2024 года, стали: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Новосибирская область, Удмуртская Республика, Ленинградская область, Оренбургская область, Нижегородская область, Белгородская область, Красноярская область и Белгородская область.

РСХБ является опорным банком для граждан, желающих приобрести жилье на сельских территориях, около 75% общих выдач сельской ипотеки приходится на РСХБ. При этом наиболее востребованным типом недвижимости, приобретаемым по сельской ипотеке, является индивидуальные жилые дома, доля данных кредитов более 95%. Интерес к переезду в собственный дом на территориях сельской местности, в том числе активно проявляют городские жители с детьми 68%. С момента запуска программы комплексного развития сельских территорий эксперты Россельхозбанка наблюдают неуклонный рост спроса населения на жизнь за городом. Программа принесла пользу сотне тысяч россиян, позволив приобрести жилье в экологически благоприятной местности.

Если посмотреть на портрет заемщика, то это семейные пары с детьми, средний возраст которых от 21 до 37 лет, более половины объема полученных банком заявок приходится на мужскую часть населения.

Для удобства клиентов РСХБ предлагает цифровой формат оформления заявки на кредит — платформы Своё Жильё и Своё Село. Данные платформы позволяют не только оформить дистанционно заявку, но и воспользоваться следующими сервисами: конструктор будущего дома, благоустройство территории, проверка документов по выбранному объекту. База портала содержит более 4 тысяч проектов загородных домов, а также порядка полутора тысяч аккредитованных Банком подрядчиков.

РСХБ представляет возможность воспользоваться сельской ипотекой для реализации мечты жить за городом (на сельской территории). Сумма кредита — до 6 млн рублей или до 12 млн рублей для супругов на покупку одного объекта недвижимости, сумма первоначального взноса от 20%, ставка 3% на срок до 25 лет. Для оформления заявки возможно обратиться в любой офис РСХБ или подать заявку на платформе Своё Жилье или обратиться по номеру 8-800-100-01-00.

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