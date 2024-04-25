Новикомбанк рассказал об эффективных финансовых инструментах для достижения технологического суверенитета

В ходе V Санкт-Петербургского промышленного конгресса старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева рассказала о финансовых инструментах, которые обеспечивают поддержку наиболее важных для экономики проектов в современных условиях.

V Санкт-Петербургский промышленный конгресс проходит 24–25 апреля в Санкт-Петербурге при поддержке Союза машиностроителей России. Мероприятие стало коммуникационной площадкой для обсуждения ведущими специалистами, руководителями предприятий и представителями органов власти текущей ситуации и перспектив развития отечественной промышленности, новых проектов и технологий.

В своем выступлении на пленарном заседании Анна Лаврентьева подчеркнула, что основная цель деятельности дочернего банка Госкорпорации Ростех — обеспечить максимально доступное финансирование промышленных предприятий. Для этого Новикомбанк использует все существующие инструменты господдержки и собственные льготные программы, значительно снижая стоимость обслуживания кредитов. Благодаря этому предприятия получают дополнительные ресурсы для модернизации производства и выпуска качественной продукции, не уступающей зарубежным аналогам.

По мнению спикера, одним из эффективных инструментов стимулирования запуска значимых для государства проектов в текущих условиях является кредитование с регуляторными стимулами. Весной 2023 года правительство определило приоритетные направления проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ. Применение стимулирующего банковского регулирования позволяет кредитным организациям снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам на реализацию таких проектов. Предприятия, в свою очередь, получают кредитные средства по более низкой по сравнению с рыночными условиями процентной ставке. Новикомбанк одним из первых успешно профинансировал проект, отвечающий требованиям таксономии технологического суверенитета. В дополнение к регуляторным стимулам предприятия уже могут воспользоваться по данным проектам инвестиционными налоговыми вычетами.

Новикомбанк также поддерживает инвестиционное кредитование путем участия в механизме кластерной инвестиционной платформы. С ее помощью крупные инвестпроекты по производству приоритетной продукции получают финансирование по ставке 7,8%, что в 2 раза ниже текущей ключевой ставки ЦБ РФ. Банк участвовал в первом отборе по этому новому механизму с тремя значимыми проектами, они утверждены Межведомственной комиссией и уже реализуются.

"Есть много предприятий малого и среднего бизнеса, относящихся к реальному сектору экономики, и для них важно обеспечить доступ к таким механизмам с дешевым финансированием. Это не просто торговые предприятия, они обеспечивают производство в тех ключевых нишах, откуда ушли иностранные конкуренты. Поэтому видится целесообразным именно для малого и среднего бизнеса снизить порог доступа к кластерной инвестиционной платформе с текущего значения в 2 миллиарда до 500 миллионов рублей. Это даст импульс экономике в целом", — предложила в ходе своего выступления Анна Лаврентьева.

Еще один приоритет Новикомбанка — развитие такого перспективного финансового инструмента, как цифровые финансовые активы. Новикомбанк активно участвует в этой работе, уже проведены несколько сделок по организации выпуска ЦФА для предприятий промышленности, в том числе уникальный, первый на рынке, выпуск для предприятия ОПК.

Анна Лаврентьева также выступила с презентацией на сессии "Поддержка бизнеса в современных условиях". В своем докладе она поделилась с участниками опытом работы Новикомбанка с проектами субъектов МСП, входящих в кооперацию промышленности, и представила предложения, направленные на расширение доступа данной категории заемщиков к финансированию на оптимальных для них условиях.