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В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики в Самаре состоялся SberDay

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер организовал для студентов вуза интерактивные техно-площадки и провёл открытые лекции на тему технологий и трендов в IT-отрасли.

Сбер организовал для студентов технических специальностей Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики SberDay. На мероприятии эксперты банка провели открытые лекции, на которых рассказали учащимся об актуальных трендах в IT-отрасли, о современных методах анализа больших данных, а также о том, как построить свой карьерный путь, в том числе — в команде Сбера.

В рамках проведения SberDay у студентов была возможность протестировать возможности умных устройств Sber, улучшить собственные навыки промпт-инжиниринга на примере нейросетей Сбера Kandinsky и GigaChat, а также пройти карьерное интервью у рекрутеров банка.

"SberDay в Поволжском государственном университете телекоммуникаций — яркое событие, участниками которого стали более 400 студентов вуза. Подобные мероприятия позволяют молодым людям узнать больше о компетенциях, необходимых для профессионального роста и попасть на стажировку в Сбер, чтобы начать строить карьеру уже сегодня", — прокомментировала заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

"Мы рады, что Сбер является партнером ПГУТИ. Сегодня это не только финансовый конгломерат, но и цифровая экосистема со своими высокотехнологичными и научными продуктами, которые активно внедряются в жизнь нашего общества. На SberDay в ПГУТИ у студентов появилась возможность самостоятельно познакомиться с передовыми разработками и пообщаться с топ-менеджерами банка. Благодарим Сбер за участие в жизни университета!" — отметил проректор по проектной деятельности и цифровому развитию ПГУТИ Николай Балыков.

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