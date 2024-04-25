ВТБ откроет новые отделения и запустит курьеров в Самарской области

ВТБ нарастил розничный кредитный портфель по итогам первого квартала 2024 года до 125 млрд рублей. Основными драйверами роста в январе–марте стали потребительские и автокредиты. Жители Самарской области по достоинству оценили сберегательные продукты банка — ресурсный портфель розничных клиентов в регионе увеличился на 14% до 162,4 млрд рублей. В перспективе банк намерен усилить работу с населением, нарастить активную клиентскую базу за счет расширения доступности банковских услуг, перезапуска системы лояльности, развития цифровых сервисов, предложения актуальных и выгодных услуг и продуктов. Подробности озвучил единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

Обновили рекорд по кредитам на авто

"Традиционно значительную долю розничного кредитного портфеля занимает ипотека, но по динамике роста в первом квартале пальму первенства перехватило автокредитование. С начала года портфель сегмента вырос на 33% — до 7,5 млрд рублей. Мы выдали населению области 2,6 млрд рублей на покупку личного транспорта, что в 7,5 раза превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Это позволило нам войти в тройку регионов-лидеров ПФО по объему выдач", — рассказал Максим Папков.

По его словам, пиковый спрос пришелся на март. Более 880 клиентов банка смогли приобрести авто в кредит, получив почти 1,1 млрд рублей. Средний чек составил 1,2 млн рублей, увеличившись на 200 тысяч по сравнению с прошлым годом:

"Если смотреть картину в целом по стране, то основной спрос заемщиков по-прежнему сфокусирован на рынке машин с пробегом — на них приходится около 70% всех выдач ВТБ. В Самарской области спрос в равной степени распределяется между новыми и подержанными автомобилями. Клиенты, предпочитающие новые авто, чаще предпочитают китайские бренды. Кстати, со многими из них у нас есть специальные программы с низкими процентными ставками. Большим спросом пользуется и программа покупки авто с отложенным залогом, когда клиент сначала получает деньги, покупает машину и только потом приносит ПТС в банк", — отметил топ-менеджер По его словам во втором квартале авторынок немного "охладится", но по итогам года сегмент покажет рекордные значения.

Рынок ипотеки оживает

За первый квартал 2024 года портфель ипотечных кредитов ВТБ в Самарской области достиг 54 млрд рублей. За этот период более 900 жителей региона получили 3,5 млрд руб. на покупку жилья (+17%).

"Ипотека занимает 43% розничного кредитного портфеля. В начале года на рынке отмечалось некоторое охлаждение, но уже в марте банк показал существенный рост. Большая часть выданных кредитов — 2,3 млрд — пришлась как раз на этот месяц. Драйверами спроса стали программы с господдержкой, по которым в первом квартале ВТБ провел почти 7 из 10 сделок. Среди них наибольшим интересом по-прежнему пользовалась "семейная ипотека". Вторая по популярности — "ипотека с господдержкой-2020", — сообщил управляющий банком.

В условиях роста цен на жилье альтернативой ипотеки на новостройки, по его словам, может стать кредит на индивидуальное жилищное строительство.

"Клиентов привлекает, что такая ипотека по-прежнему подходит под программы господдержки, — поясняет Максим Папков, — при этом цены на индивидуальное жилье существенно ниже. На сайте банка мы запустили сервис, который позволяет рассчитывать стоимость дома и спрогнозировать затраты. Программы жилищного кредитования сегодня позволяют строить самостоятельно или через аккредитованных подрядчиков — у нас уже аккредитованы 15 компаний, которые занимаются ИЖС".

Самарцы вкладывают в юани

Портфель депозитов вкладчиков ВТБ в Самарской области с начала года увеличился на 7% — до 121 млрд рублей. По словам Максима Папкова, сегодня мы наблюдаем на рынке время вкладчика, когда сберегать намного выгоднее, чем тратить.

"Можно с уверенностью сказать, что ставки по депозитам сегодня достигли максимально высокого уровня и наши клиенты активно пользуются этим. Мы фиксируем высокий спрос как на депозиты — вклады, сберегательные счета, так и на инвестпродукты. Причем многие клиенты в Самарской области для диверсификации накоплений используют юань. Сейчас доля таких вкладов составляет 30%, а к концу года может увеличиться до 50% за счет привлекательной доходности и устойчивости.

Семейный банк

В рамках новой стратегии до 2026 года ВТБ решил развернуть свою активность в сторону розничных клиентов и стать универсальным семейным банком. Ключевой приоритет — увеличение клиентской базы с 19,3 до 35 млн человек. При этом в целом доступ к финансовым продуктам и сервисам банка планируется расширить до 100 млн россиян.

"В этом году мы завершаем процесс интеграции с банком "Открытие" и ребрендинг офисов. С учетом этих отделений у нас уже 37 точек в восьми населенных пунктах Самарской области. К концу года наши отделения будут представлены уже в 12 населенных пунктах, — рассказал управляющий.

Также планируется расширение выездного формата обслуживания. С начала года курьерскую доставку запустили в такие населенные пункты области как Осинки, Красноармейское, Курумоч, Мирный, Петра Дубрава, Кротовка. Во втором квартале этот список дополнят Тимофеевка, Береза, Усть-Кинельский, Выселки, Дубовый Умет, Придорожный. До конца года услуга будет доступна в более чем 50 населенных пунктах.

"У жителей небольших поселков будет возможность вызвать курьера через сайт банка, который может не только привезти карту, но и оформить счет, депозит, настроить приложения и сервисы. Это абсолютно защищенный канал. Курьеры — полноценные сотрудники банка", — объяснил Максим Папков.

Есть новшества и в программе для зарплатных клиентов. Теперь доступ к ней будут иметь те, кто настроит регулярное пополнение счета на минимальную сумму от 9 тыс. рублей. А с мая всем клиентам банка будет доступна обновленная программа лояльности с кешбэком до 25%, и перечислять его будут не в бонусах, а в рублях.

"Мы стремимся стать банком на каждый день как для самого клиента, так и для его родных, для всех жизненных ситуаций. Сервисы и привилегии будут доступны всем членам семьи", — отметил Папков.