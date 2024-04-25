Эксперты РСХБ спрогнозировали рост производства органической косметики в России

Центр макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка проанализировал потенциал индустрии органической косметики в России: эксперты прогнозируют кратный рост спроса и производства в данном сегменте. Драйверами развития рынка станут устойчивый рост потребления органической косметики, закрепление стандартов производства натуральной косметики, а также государственная поддержка парфюмерно-косметической отрасли.

По оценкам экспертов РСХБ, объем производства органической косметики в России составляет порядка 2,5 млрд рублей. При этом направление активно развивается: в течение трех лет доля рынка сертифицированной органической и экологической косметики в России может увеличиться в двукратном объеме. На данный момент 90% такой продукции представлено в сегменте уходовой косметики.

"Косметическая индустрия, как и модный бизнес, поворачивается в сторону "зеленой" экономики: производители косметики все больше внимания уделяют снижению негативного воздействия и вопросам охраны окружающей среды. В перспективе значимость этих аспектов будет приобретать все большую важность. Производители будут придерживаться стандартов экологически чистых, органических и натуральных составов, а также использовать упаковку из вторичного сырья", - прогнозирует управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Наталья Худякова.

Спрос растет

Аналитики Россельхозбанка исследовали изменения спроса на органическую косметику. Базой для анализа послужила цифровая платформа Свое Родное. Исследование показало, что в первом квартале 2024 года спрос на косметику из натуральных компонентов вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди самых востребованных категорий спрос на натуральную органическую косметику по уходу за волосами вырос вчетверо, по уходу за кожей лица - втрое, по уходу за телом - удвоился.

Среди лидирующих позиций 40% приходится на кремы, в том числе скрабы и масла для тела. Каждый четвертый заказ - на сыворотки, кремы для лица, а также бальзамы для губ, 20% на шампуни, бальзамы и маски для волос. Еще 15% распределены на мыло, твердые духи, соль для ванн и т.д.

"Спрос на органическую косметику демонстрирует выраженную положительную динамику. Популяризация здорового образа жизни, тренд на экологичность побуждают россиян максимально ответственно относиться и к выбору косметических средств, причем не только с позиции заботы о собственном здоровье, но и с точки зрения безопасности технологического процесса создания продукта для окружающей среды", - отмечает Наталья Худякова.

На платформе Свое Родное представлен широкий ассортимент органической уходовой косметики. Наибольшим спросом пользуется органическая косметика, главным действующим веществом которой является муцин улитки, обладающий восстанавливающими свойствами. В муцине содержатся все самые ценные для здоровья кожи компоненты - витамины групп А, В и Е, аллантоин, коллаген, гликолевая и гиалуроновая кислоты.

Перспективные сегменты косметического рынка

В 2023 году российские производители наращивали присутствие на парфюмерно-косметическом рынке. В результате увеличения спроса на отечественные ингредиенты и сырье в 2023 году объем выпуска парфюмерных и косметических средств в стоимостном выражении в 2023 году превысил 150 млрд руб. (+20% к показателям 2022 года, троекратный рост к уровню 2019 года).

Самые большие приросты объемов производства парфюмерно-косметической продукции по итогам 2023 года к 2022 году произошли в категориях:

лосьоны и прочие средства для волос (+63%);

пудры и крем-пудры (+44%);

лосьоны для ухода кожей лица (+44%);

шампуни, лаки для волос, средства для завивки или распрямления волос (+30%);

средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие группировки (+25%);

средства для макияжа губ и глаз (+20%);

средства для ванн (+19%);

средства для ухода за кожей лица: лосьоны, кремы, специальные средства (+12%).

При этом по отдельным категориям можно наблюдать увеличение объемов производства за последние пять лет в несколько раз: