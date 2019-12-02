Тренды будущего: как узнать, что нас ждет через 20 лет

Сбербанк, чьи наработки в сфере цифровизации легли в основу многих программ национального проекта "Цифровая экономика", в честь своего 178-летия пригласил в Самару ведущих мировых футурологов. Они презентовали свои исследования и разработки будущего — как преобразится наше общество в ближайшие два десятилетия.

Открыла форум цифровой аватар Сбербанка Елена — виртуальная телеведущая, созданная с помощью синтеза речи, мимики и нейросетей. Елена представила спикеров и погрузила гостей в мир будущего.

Вслед за искусственным интеллектом слово взял главный футуролог Института ДаВинчи и лучший лектор о будущем по версии Google Томас Фрей (США). По его мнению, быстроменяющаяся реальность заставляет человечество искать новые возможности для развития.

"В ближайшие пять лет нас ждет очень много такого, чего мы даже не ожидаем, — заявил эксперт, консультирующий ведущие мировые корпорации и IT-гиганты. — Будут создаваться новые средства производства, будут появляться новые виды промышленности, появляться новая продукция. И если мы думаем, что к настоящему моменту мы прошли достаточно долгий путь развития, то на самом деле он даже не подготовил к тому, что нас ждет впереди, в столь короткое время".

"Быстроменяющаяся реальность задает совершенно новый взгляд на привычные вещи, — отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. — Технологии уже полностью изменили наш мир, и очевидно, что этот тренд будет расти. Курс на цифровизацию предполагает поиск новых возможностей для развития, и, чтобы быть на шаг впереди, быть конкурентоспособным, и предпринимателем, и компаниям важно уметь прогнозировать изменения и работать с информацией. Клиентам Сбербанка представилась уникальная возможность познакомиться с виденьем трендов будущего от ведущих мировых футурологов".

Еще один гость вечера — голландский художник и философ, известный своими работами по философской концепции Next Nature Курт Ван Месвурт. В своих трудах он рассматривает психологические и моральные аспекты человека в будущем. К слову, по мнению Курта, в будущем высокие технологии будут так же естественны, как использование алфавита или приготовление пищи.

Проводя аналогию с природой, Курт отмечает, что любому живому организму требуется порядка 5% своей жизненной энергии на постоянное самообновление. Так же должно происходить и в экономике любой страны: государство должно направлять не менее 5% своих ресурсов на совершенствование технологий, развитие прогресса.

"Если же говорить про нашу с вами природную среду, то несмотря ни на какие апокалипсисы и техногенные катастрофы, она никуда не денется. Чего я не могу сказать про само человечество: остается не понятным, выживем ли мы. И самое худшее, что может произойти в будущем, это когда планета Земля станет непригодной для жизни людей. Но если это произойдет, то исключительно по нашей вине. Поэтому нам надо научиться объединять биологию с технологиями и двигаться в сторону наилучшего сценария, когда человек и все другие живые организмы смогут гармонично сосуществовать друг с другом", — резюмирует Менсвурт.

Выступил в этот вечер со своим докладом и общественный советник Губернатора Самарской области, ведущий российский и европейский дизайнер — футуролог, руководитель инжинирингового центра прототипирования "Кинетика" Владимир Пирожков. Он рассказал, что может произойти с человечеством если мы продолжим путь ассимиляции с искусственным интеллектом.

По словам Пирожкова, в уже через 10 лет появится летающий транспорт, управлять которым могут роботы — беспилотники. Ученый прогнозирует, что в будущем роботы будут работать рядом с людьми во всех сферах экономики, при этом они не заменят креативные профессии, где важны эмоции и креатив.

Также участники форума могли познакомиться с инсталляциями Ильи Соболя — изобретателя, международного медиа-технологического художника, основателя изобретательского бюро "Изобрюло".