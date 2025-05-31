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Преступления Происшествия

В Тольятти местный житель за деньги поставил на миграционный учет 17 иностранцев

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, мужчина незаконно поставил на миграционный учет 17 иностранных граждан в принадлежавшей ему квартире многоэтажного дома. Однако, как выяснилось в ходе проверки, тольяттинец не собирался предоставлять им жилое помещение для фактического проживания.

Сотрудниками полиции проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники управляющей организаций, изъяты необходимые документы. Определено, что квартира не приспособлена и не рассчитана на проживание такого числа людей.

Местный житель ранее не судимый, предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что за свои услуги получил денежное вознаграждение в размере свыше 2 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания. Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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