Губернатор: "Два кандидата на пост тренера "Крыльев" в финальной стадии согласования"

На пост тренера ФК "Крылья Советов" рассматриваются два кандидата. Об этом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил на встрече с журналистами в пятницу, 30 мая.
"Я знаю двух кандидатов, которые сейчас в финальной стадии согласования с руководством клуба. Уверен, что решение клубом будет принято мудро", - ответил глава региона на вопрос, известна ли ему фамилия нового тренера.
Он также отметил, что остаются актуальными задачи, поставленные перед клубом в прошлом году: игра, которая позволяет быть в топ-8 команд премьер-лиги; акцент на развитие самарских игроков; повышение посещаемости матчей.
Напомним, 27 мая стало известно, что "Крылья" не продлили контракт с Игорем Осинькиным, возглавлявшим клуб с 2020 года.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.