Новобранцы спортроты ЦСКА приведены к Военной присяге в Самарской области

Призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, проходящие военную службу по призыву в спортивной роте Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) присягнули на верность Отечеству в Самаре.

Воинский ритуал принятия Военной присяги молодым пополнением начался с выноса Государственного флага и знамени ЦСКА почетным караулом под аккомпанемент военного оркестра мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) на площади авиаконструктора Ильюшина. После чего 40 новобранцев произнесли клятву в верности Отечеству. Все военнослужащие являются профессиональными спортсменами — члены сборных команд России, представители более 20-и Олимпийских видов спорта. Среди них серебряный призер Олимпийских игр в Токио в 2020 г. по плаванию, заслуженный мастер спорта России по плаванию рядовой Малютин Мартин, 2 Мастера спорта России международного класса, 24 Мастера спорта России и 13 кандидатов в Мастера спорта России.

Далее начальник филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара) Роман Махонин поздравил военнослужащих с принятием Военной присяги. Он пожелал военнослужащим удачи в спорте, а также уважать старших и любить свою Родину.

Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем.